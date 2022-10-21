10 модных шарфов, которые согреют вас этой осенью

Первый пункт в списке покупок, даже если кардинально менять гардероб в сезоне 2022 вы не планировали

Огромный шарф - аксессуар, который с нами уже далеко не первый сезон. И хотя этой обновкой никого не удивишь, все стилисты, работающие в холодном климате, в один голос признают: лучше объемных и очень больших шарфов на самый пасмурный и суровый сезон дизайнеры еще ничего не придумали.

"Как правильно завязывать шарф, чтобы выглядеть модно?" Как угодно! Вы просто накидываете эту "махину" на себя или свободно им обматываетесь - и это уже априори выглядит очень красиво и актуально.

Самое ценное: благодаря такому шарфу можно дольше ходить в тонком плаще или куртке, не боясь замерзнуть или простудиться. Он невероятно теплый (а новый пуховик может и подождать). Кроме того, большой и красивый шарф всегда поможет освежить вашу верхнюю одежду, если она лично вам поднадоела или не выглядит так актуально, как хотелось бы. Настоящее преображение!

Наш вам совет: в этом сезоне покупайте сразу два огромных шарфа. Один пусть будет ярким, а другой - например, серым. Тогда можно проходить весь сезон в одной и той же верхней одежде, но при этом по-разному собирать образы, чисто под настроение: когда хочется остаться незамеченной и, наоборот, моментально выделиться из толпы.

elle.ru