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18 октября 2022 13:20

5 способов сделать модный пучок: идеи с подиумов - ФОТО

Которые легко повторить

Модные показы традиционно задают тренды не только в одежде, но и в макияже, маникюре и, конечно, причесок. Одной из самых популярных причесок на шоу сезона осень-зима 22/23 стал пучок в разных вариациях. Именно пучки мы будем носить всю осень, пока не придет время надеть головные уборы. Вот 5 вариантов исполнения, которые мы увидели на подиумах.

Низкий гладкий пучок

Max Mara осень-зима 22/23

Классический вариант исполнения прически - низкий гладкий пучок, как на шоу Max Mara. Такая прическа идеально подойдет для любого случая: от деловой встречи до вечеринки, и будет отлично держаться весь день. Используйте гель сильной фиксации, чтобы зачесать волосы у лица и немного легкого фиксирующего средства на всю длину, чтобы волосы лучше держались в пучке.

Гладкий пучок на затылке

Laquan Smith осень-зима 22/23

У LaQuan Smith мы увидели более строгий вариант предыдущей прически, чем-то напоминающий укладку, с которой выступают балерины. Волосы точно так же необходимо зачесать при помощи геля, только в этот раз не на прямой пробор, а назад, и закрутить волосы в тугой пучок. 

Пучок-осьминог

Mark Fast осень-зима 22/23

Эта прическа взорвала интернет еще летом, когда стала популярной на просторах TikTok. У этого пучка есть небольшие торчащие "хвосты", из-за которых он и получил свое название. Сделать прическу максимально просто: соберите тугой хвост на затылке, сформируйте пучок, оставляя торчащие концы. Их, кстати, тоже можно уложить, используя плойку или щипцы.

С эффектом мокрых волос

Jil Sander осень-зима 22/23

Эффект мокрых волос - еще один большой тренд наступающего сезона. И если у моделей на показах большинства брендов "влажные" волосы оставались распущенными, то стилисты Jil Sander решили собрать их в пучок. Постарайтесь придать волосам небольшой объем у корней, чтобы они не "прилипали" к голове и соберите в низкий, не очень тугой пучок. 

Небрежный пучок

GCDS осень-зима 22/23

Впрочем, не все варианты модных пучков требуют большого количество средств для укладки и гладко зачесанных волос. На показе GCDS модели носили расслабленную романтичную версию этой прически. Повторить ее предельно просто: соберите волосы в низкий хвост (пробор может быть любым), а затем закрепите хвост в небрежный пучок. Если вам кажется, что ваши волосы недостаточно густые, попробуйте сначала заплести расслабленную косу, а потом скрутить ее в пучок - так прическа получится гораздо объемнее.

thesymbol.ru


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