5 способов сделать модный пучок: идеи с подиумов - ФОТО

Которые легко повторить

Модные показы традиционно задают тренды не только в одежде, но и в макияже, маникюре и, конечно, причесок. Одной из самых популярных причесок на шоу сезона осень-зима 22/23 стал пучок в разных вариациях. Именно пучки мы будем носить всю осень, пока не придет время надеть головные уборы. Вот 5 вариантов исполнения, которые мы увидели на подиумах.

Низкий гладкий пучок

Классический вариант исполнения прически - низкий гладкий пучок, как на шоу Max Mara. Такая прическа идеально подойдет для любого случая: от деловой встречи до вечеринки, и будет отлично держаться весь день. Используйте гель сильной фиксации, чтобы зачесать волосы у лица и немного легкого фиксирующего средства на всю длину, чтобы волосы лучше держались в пучке.

Гладкий пучок на затылке

У LaQuan Smith мы увидели более строгий вариант предыдущей прически, чем-то напоминающий укладку, с которой выступают балерины. Волосы точно так же необходимо зачесать при помощи геля, только в этот раз не на прямой пробор, а назад, и закрутить волосы в тугой пучок.

Пучок-осьминог

Эта прическа взорвала интернет еще летом, когда стала популярной на просторах TikTok. У этого пучка есть небольшие торчащие "хвосты", из-за которых он и получил свое название. Сделать прическу максимально просто: соберите тугой хвост на затылке, сформируйте пучок, оставляя торчащие концы. Их, кстати, тоже можно уложить, используя плойку или щипцы.