18 октября 2022
Стиль 5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:15

  • 141
Стиль 5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино - ФОТО
Три свадебных платья на красной дорожке голливудского Музея кино <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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Три свадебных платья на красной дорожке голливудского Музея кино - ФОТО
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18 октября 2022 11:15

Стиль 5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино - ФОТО

Музей киноакадемии в Лос-Анджелесе открыт всего второй год, но уже зарекомендовал себя как "место силы" и светского влияния. Чему подтверждение - ежегодный вечер, проходящий в его стенах, с участием суперзвезд Голливуда. Каждый раз во время торжественного The Academy Museum Gala 2022 здесь чествуют лауреатов. В этом году ими стали Джулия Робертс, Мики Ли, Стив Маккуин и Тильда Суинтон. Все они получили награды за свой  выдающийся вклад в кинематограф. 

Гала-концерт стал предсказуемо "олимпийскими играми в мире моды". И за команду Louis Vuitton во главе с "тренерским штабом" дизайнера Николя Гескьера, на ковровой дорожке сыграло сразу пять заметных игроков. Рассматриваем их образы.

№1 И 2: ЭММА СТОУН И АЛИСИЯ ВИКАНДЕР 

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

Обе актрисы, которые получили "Оскар" до 30 лет, много лет являются амбассадорами бренда Louis Vuitton. Обе счастливы в браке и стали молодыми мамами. И, кажется, на красной дорожке The Academy Museum Gala 2022 они устроили что-то на подобии девичника, появившись в очень похожих платьях - и по цвету, и по дизайну. 

Платье и Эммы, и Алисии - из коллекции весна-лето 2023, которую показали на Неделе моды в Париже 11 дней назад. На подиуме они появлялись одно за другим, давая понять, что Гескьер хотел подчеркнуть, чтобы они стилистически очень похожи.

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

Найдите десять отличий. Платье Викандер более "плечистое" с глубокой линией декольте, покрытой прозрачным кружевом. Это делает ее образ более викторианским. У Стоун и плечи, и декольте максимально открыты. К слову об Эмме и моде: желтое платье, которое она носила в картине "Ла-Ла Ленд" является частью постоянной коллекции Музея.

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

№3 ХО ЕН ЧОН

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

Самое молодое прибавление в компании послов Louis Vuitton - актриса Хо Ен Чон, которая проснулась знаменитой после роли в сериале "Игра в кальмара". Интересно, что до этого очаровательная кореянка постоянно участвовала в показах и кампейнах бренда в качестве востребованной азиатский модели, но после проекта Netflix проснулась мировой знаменитостью. С тех пор на всех светских событиях ее можно увидеть исключительно в Louis Vuitton. Так вышло и на этот раз. 

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

№4 И 5: СОФИ ТЕРНЕР И ДЖО ДЖОНАС 

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

Обожаем супружескую пару и дважды молодых родителей актрису Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса, которые так же пришли на The Academy Museum Gala 2022 в Louis Vuitton.

Свою любовь и преданностью французскому Дому они продемонстрировали еще на своей свадьбе, и с тех пар каждое важное мероприятие в жизни отмечают под крылом  LV. 

5 обсуждаемых образов Louis Vuitton на вечере Голливудского музея кино

elle.ru


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