Три свадебных платья на красной дорожке голливудского Музея кино - ФОТО

Если вы одна из тех невест, которым непонятно, как бы она хотела выглядеть в день своей свадьбы - полезно присмотреться не только к "профильной" подвенечной моде, но и к вечерним светским мероприятиям. Зачастую, для красных дорожек знаменитости выбирают платья и образы, которым стилисты единодушно говорят "Да, согласна".

Одним из таких вдохновляющих мероприятий стал вечер The Academy Museum Gala 2022. На вечере присутствовали такие суперзвезды, как Джулия Робертс, Джорд и Амаль Клуни, Джессика Честейн, Кайя Гербер, Эмма Стоун, Алисия Викандер и многие другие.

Однако, наше внимание привлекли наряды Лоры Харриер, Наоми Скотт и Александры Даддарио. О, да! Да! Да!

ЛОРА ХАРРИЕР, THE ROW

НАОМИ СКОТТ, ERDEM

АЛЕКСАНДРА ДАДДАРИО, CHRISTIAN DIOR

elle.ru