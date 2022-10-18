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Три свадебных платья на красной дорожке голливудского Музея кино <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Три свадебных платья на красной дорожке голливудского Музея кино - ФОТО
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Три свадебных платья на красной дорожке голливудского Музея кино - ФОТО

Если вы одна из тех невест, которым непонятно, как бы она хотела выглядеть в день своей свадьбы - полезно присмотреться не только к "профильной" подвенечной моде, но и к вечерним светским мероприятиям. Зачастую, для  красных дорожек знаменитости выбирают платья и образы, которым стилисты единодушно говорят "Да, согласна". 

Одним из таких вдохновляющих мероприятий стал вечер The Academy Museum Gala 2022. На вечере присутствовали такие суперзвезды, как Джулия Робертс, Джорд и Амаль Клуни, Джессика Честейн, Кайя Гербер, Эмма Стоун, Алисия Викандер и многие другие. 

Однако, наше внимание привлекли наряды Лоры Харриер, Наоми Скотт и Александры Даддарио. О, да! Да! Да!

ЛОРА ХАРРИЕР, THE ROW

НАОМИ СКОТТ, ERDEM 

АЛЕКСАНДРА ДАДДАРИО, CHRISTIAN DIOR 

elle.ru


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