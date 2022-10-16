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Названа самая модная обувь весны и лета 2023 года


Marie Claire назвал обувь из сатина и пластика самой модной весной и летом 2023 года

Редакторы журнала Marie Claire назвали самую модную обувь весны и лета 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, актуальными станут сандалии и летние сапоги с перемычкой между первым и вторым пальцами ног, а также туфли фасона "Мэри Джейн". В то же время в тренде окажутся изделия из пластика и сатина, среди них в том числе сандалии, балетки, сабо и сапоги.

Кроме того, в список вошли обувь оттенка металлик и модели на платформе и с объемным декором, представленные брендом Loewe. При этом лидирующие позиции себе вернут так называемые рыбацкие сандалии, мюли и босоножки с открытым носом, а также ботфорты и сапоги в комбинации с легкими нарядами.

Ранее в октябре модный редактор Максин Эггенбергер назвала трендовые кроссовки на 2023 год. Так, в грядущем году актуальными станут данные изделия в стиле ретро. Кроме того, модными окажутся треккинговые кроссовки и обувь с футуристическим дизайном.

lenta.ru


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