Семь грубых ошибок в макияже женщин за 50

Перешагнув порог в 50 лет, многие женщины не осознают необходимость менять свой ежедневный макияж с учетом возрастных изменений. И это может подчеркнуть признаки старения. Чтобы прекрасно выглядеть в зрелом возрасте, нужно исключить семь грубых ошибок в макияже, включая злоупотребление пудрой, черной подводкой и красной помадой.

Пропуск праймера

Женщинам старше 50 лет без праймера не обойтись, потому что он подтягивает лицо, разравнивает тон кожи, делает ее более ровной и сияющей. Это средство наносится перед макияжем, который в итоге получается лучше, чем без него. Отсутствие праймера делает морщины и другие признаки старения более заметными.

Слишком много тонального крема

Желая замазать морщины и неровности, некоторые дамы прибегают к большому количеству тонального крема. Но он рискует придать коже дряблости и застрять в морщинах, делая их более заметными. Лучше использовать легкие и почти прозрачные крема, нанесенные на увлажненную кожу.

Чрезмерное припудривание

Пудра полезна для закрепления макияжа и матирования кожи, особенно в Т-зоне. Но ее нужно наносить очень тонкими слоями. В противном случае пудра подчеркнет поры и неровный цвет лица.

Пудровые румяна

Сухая пудра моментально подчеркивает признаки старения на зрелой коже, которая уже обезвожена. Женщинам после 50 лет рекомендуется использовать жидкие или кремовые румяна.

Много черной подводки

Черная подводка на верхней и нижней линиях ресниц никогда не поможет сделать глаза больше, а в зрелом возрасте только привлечет внимание к морщинам и сделает взгляд уставшим. Черный цвет нужно минимизировать, а лучше заменить коричневым или таким, который подходит под цвет глаз, пишет Crunchytales

Неправильный оттенок помады

Чтобы помада не выдавала возраст, лучше избегать темных цветов и матовых текстур. Подойдут светлые, в меру яркие и слегка сияющие помады. Важно также отказаться от оттенков на желтой или красной основе, так как они могут визуально сделать зубы более желтыми, что тоже является признаком старения.

Тонкие или "пустые" брови

Тонкие брови сейчас не в моде, и они также старят лицо. Большая ошибки - не заполнить редкие брови вообще. Отсутствие акцента на бровях делает лицо скучным, а возрасте старше 50 лет это может стать катастрофой для внешнего вида. Не следует забывать прокрашивать брови и использовать гели для фиксации волосков.

Умелый макияж способен не только замаскировать несовершенства, но и омолодить. Однако некоторые ошибки в нанесении косметики способны подчеркнуть возраст и состарить. Визажисты рассказали о самых частых из них.

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