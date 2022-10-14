Идеальные джинсы,которые вам нужны этой осенью

Нам никогда не надоест стиль непревзойденных француженок поэтому если вы ищете идеальные джинсы, которые будете носить всю осень и зиму, решение - в универсальной модели чрезвычайно лестного кроя.

Это джинсы с универсальным кроем и прямыми штанинами, которые подходят всем независимо от возраста, телосложения и легко вписываются в любой стиль. Классика среди классики, льстивые и всегда современные джинсы Levi's 501, которые обладают неотразимой атмосферой ретро и возвращают нас в 80-е или 90-е годы, когда они были абсолютным хитом на модной сцене. Либо модели других брендов, но обладающие той же универсальностью кроя и свободными штанинами.

Именно этой модели доверяют француженки, такие девушки как Жанна Дамас, Камиль Шарьер или Лея Сфез, которые снова и снова радуют нас своими фантастическими модными образами.

Стиль французских звезд моды, несомненно, является вечным источником вдохновения для многих, и ключом является неподвластная времени модная формула, которая никогда не выходит из моды - идеальное сочетание элегантности и функциональности.

Не секрет, что базовые вещи являются ключом к их стилю, и в гардеробе каждой стильной француженки вы найдете именно такие универсальные вещи, которые легко сочетаются со всем, что есть в вашем гардеробе.

Помимо маленького черного платья, футболки, качественной кожаной куртки, классического пальто, белой рубашки классического кроя, в этот базовый гардероб входят джинсы облегающего кроя, а француженки отдают предпочтение модели Levi's универсального дизайна - 501.

Известная история этого бренда возвращает нас в 1873 год, когда предприниматель из Германии, Ливай Страусс сконструировал первые в истории джинсы, изначально задуманные как рабочие штаны. Только в 1890-х годах модели стали обозначать цифрами, и именно тогда родилась модель 501. С момента своего появления джинсовая ткань претерпела множество трансформаций, но зарекомендовала себя как абсолютная классика моды.

Как их носить по-французски? Иконы моды, такие как Жанна Дамас, сочетают их в обязательном порядке с эффектными жакетами или топами, плюс, конечно же, туфли на высоком каблуке для женственного образа, но они также отлично сочетаются с кедами или балетками.

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