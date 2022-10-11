Модные осенние новинки не перестают удивлять

Неделя моды в Париже демонстрировала множество интересных образов в уличном стиле. Прохладная погода добралась и до столицы Франции, заставив гостей и самих парижанок утеплить свои наряды. Перниль Тейсбек, датский стилист, креативный директор и просто влиятельная женщина была одной из самых фотографируемых знаменитостей Недели моды, затмив даже самых популярных француженок. Она несомненно, нашла самую модную джинсовую юбку с двумя важными качествами.

Джинсовая одежда по-прежнему актуальна в любое время года, а разнообразие цветов и фасонов придает ей ту универсальность и легкость сочетания, которые нам так нужны в повседневной жизни. Этой осенью мы выбираем самые темные цвета, а джинсовая ткань окрашена в серый и черный цвета, так у нее будут все шансы стать звездой современного образа.

Второй характеристикой, самой значимой осенней юбки, является своеобразный дизайн. Типичная джинсовая юбка заново изобретена, речь идет об облегающем крое в верхней части, который подчеркивает женственные изгибы и постепенно увеличивается в ширину, пока не заканчивается неровным подолом с широкими воланами, обеспечивая легкость движение при ходьбе.

Перниль Тейсбек, как хороший модный специалист, предвидит все новые тенденции. Делайте ставку на простые и сдержанные наряды, в которых один предмет одежды занимает центральное место. В данном случае простой и обтягивающий черный свитер с длинными рукавами и высоким воротом вместе с черными сапогами на шпильке подчеркивают эту юбку, которая, несомненно, покорила нас.

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