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9 октября 2022 19:30

Главные тренды окрашивания в этом сезоне

Главные тренды окрашивания в этом сезоне назвал "Мосленте" эксперт в области окрашивания волос, член жюри международных конкурсов, парикмахер-колорист и преподаватель Алексей Французов. По его словам, условно их можно разделить на три направления.

"Первое - натуральность, то есть сохранение цвета, близкого к натуральному. Правильно подобранной краской можно скорректировать седину и текстуру волоса, сделав его менее скучным", - сказал он.

Второй тренд - окрашивание в ярком направлении, добавил эксперт. При этом, по его словам, цвет волос может быть совершенно разный, подчеркивающий индивидуальность каждого человека. Данная техника предполагает предварительное обесцвечивание волос, которое является залогом получения нужного оттенка.

"Третье - насыщенность и яркость цвета. К насыщенным оттенкам можно отнести, например, интенсивные шоколадные или шоколадно-перламутровые. Последние в этом году являются одной из остро модных тенденций. Они выглядят как напыление на волосах, если это касается темных волос, не дают рыжины, выглядят максимально натурально. Кроме того, насыщенные тона отлично работают с сединой", - объяснил колорист.

moslenta.ru


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