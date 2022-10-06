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6 октября 2022 16:25

5 вещей,которые не дают вам зарабатывать

Разбираемся, почему успех так и не приходит, и могут ли в этом быть виноваты беспорядок и неправильные вещи в доме.

Каждая вещь, которая хранится в нашем доме, несет определенную энергетику. Разбираемся, какие вещи негативно влияют на наше благосостояние, и срочно избавляемся от них.

Старые вещи

У всех есть полка в шкафу, на которой хранятся давно ненужные вещи. Свитер, который вы носили в старшей школе? Горнолыжный костюм, хотя вы не увлекаетесь лыжами? Джинсы, которые вечно ждут похудения? Не давайте шанса этим вещам - избавьтесь от них. Когда вы отказываетесь от старой и ненужной энергии, то освобождаете место для чего-то нового и лучшего. Не бойтесь прощаться с вещами, которые когда-то давно вам были дороги - сейчас пользы они вам не принесут. Более того, вы можете выставить эти вещи на продажу в онлайн-сервисах, и они принесут дополнительный источник дохода. В общем, с радостью расставайтесь со старыми вещами, и вы даже не успеете заметить, как жизнь начнет меняться к лучшему (читайте также: Магия слова: 10 фраз, которые притягивают удачу - говорите их каждый день).

marieclarie.ru


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