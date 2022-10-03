3 октября 2022
Неочевидные продукты, мешающие похудеть

Здоровье

2 октября 09:28

  • 387
Неочевидные продукты, мешающие похудеть
Жена Алека Болдуина показала фигуру спустя неделю после родов <span class="color_red">- ВИДЕО</span>

Опросы

1 октября 14:09

  • 486
Жена Алека Болдуина показала фигуру спустя неделю после родов - ВИДЕО
Райан Гослинг стал лицом новой коллекции Gucci

Мода

30 сентября 16:28

  • 603
Райан Гослинг стал лицом новой коллекции Gucci

3 октября 2022 16:25

Бренд Balenciaga показал сумку в виде пустого пакета из-под чипсов

Бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов Lay's. Фотографии с показа появились на Dazed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2 октября в Париже прошло одно из главных событий Недели моды - показ новой весенне-летней коллекции Balenciaga, созданной под руководством креативного директора бренда Демны Гвасалии. Шоу открыл близкий друг Balenciaga, рэпер Канье Уэст, который появился на импровизированном подиуме в объемной черных куртке с многочисленными карманами, широких кожаных штанах и грубых ботинках. Среди самых ярких вещей показа стала сумка-клатч из телячьей кожи, выполненная в виде пачки из-под чипсов Lay's со вкусом лайма.

Что интересно, летом 2022 года редактор Dazed Дэниел Роджерс заметил Гвасалию с пакетом из-под чипсов и пошутил, что следующий хит Balenciaga будет выглядеть именно так. И он оказался прав: спустя пару месяцев Демна представил аксессуар, вдохновленный чипсами на Неделе моды в Париже. Сам Демна не раз говорил о том, что "модой можно считать практически любые вещи, даже самые уродливые".


Просмотров: 50

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

28 сентября 11:49

  • 887
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 625
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 905
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?