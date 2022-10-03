Бренд Balenciaga показал сумку в виде пустого пакета из-под чипсов

Бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов Lay's. Фотографии с показа появились на Dazed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2 октября в Париже прошло одно из главных событий Недели моды - показ новой весенне-летней коллекции Balenciaga, созданной под руководством креативного директора бренда Демны Гвасалии. Шоу открыл близкий друг Balenciaga, рэпер Канье Уэст, который появился на импровизированном подиуме в объемной черных куртке с многочисленными карманами, широких кожаных штанах и грубых ботинках. Среди самых ярких вещей показа стала сумка-клатч из телячьей кожи, выполненная в виде пачки из-под чипсов Lay's со вкусом лайма.

Что интересно, летом 2022 года редактор Dazed Дэниел Роджерс заметил Гвасалию с пакетом из-под чипсов и пошутил, что следующий хит Balenciaga будет выглядеть именно так. И он оказался прав: спустя пару месяцев Демна представил аксессуар, вдохновленный чипсами на Неделе моды в Париже. Сам Демна не раз говорил о том, что "модой можно считать практически любые вещи, даже самые уродливые".