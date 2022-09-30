Райан Гослинг стал лицом новой коллекции Gucci

Американский актер Райан Гослинг снялся в новой кампании Gucci Valigeria, которую теперь можно увидеть на рекламных щитах по всей планете. Снимки и видео также появились в социальных сетях бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рекламная кампания была снята фотографом Гленом Лакфордом, который работал с крупными брендами, такими как Calvin Klein. В кадре Райан Гослинг позирует с различными изделиями из новой коллекции Gucci Savoy. Вслед за Джаредом Лето и Ланой Дель Рей он стал лицом компании.

На одном снимке он толкает тележку с багажом Gucci в стиле The Darjeeling Limited, одетый в костюм в стиле 70-х годов, а на другом - в гавайской рубашке из коллекции Gucci весна 2022 в окружении чемоданов и ручных сумок с монограммами GG. На других фотографиях Райана Гослинга можно увидеть сидящим на заднем сиденье машине в полосатом костюме и галстуке в стиле ретро.