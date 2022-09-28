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28 сентября 2022 16:14

Кристиан Лубутен получит премию за сохранение культурного наследия

Французскому дизайнеру Кристиану Лубутену вручат награду Всемирного фонда памятников. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модельер оказывает значительную поддержку сохранению каменных статуй Колоссам Мемнона в Луксоре. Его приверженность к сохранению культурного наследия в Египте была отмечена Всемирным фондом памятников. На предстоящем торжественном мероприятии, которое пройдет 24 октября в Нью-Йорке, награду дизайнеру вручит модельер Диана фон Фюрстенберг.

В преддверии гала-концерта Лубутен выступит с докладом о Египте во время Всемирного саммита по памятникам 22 октября. Затем состоится мероприятие в бутике Christian Louboutin на Мэдисон-авеню. Выручка от продаж пойдет в пользу Всемирного фонда памятников. Организация работает с 1965 года, и за это время ей удалось собрать $300 млн.


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