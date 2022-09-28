Burberry назначил нового креативного директора

Бренд Burberry расторг контракт с креативным директором Риккардо Тиши. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Место креативного директора займет Дэниел Ли, который ранее возглавлял Bottega Veneta. Первую коллекцию новый chief creative officer представит уже в феврале на Неделе моды в Лондоне.

Риккардо Тиши занимал пост креативного директора бренда с 2018 года. До этого он занимался брендом Givenchy на протяжении 12 лет. В 1999 году Рикордо окончил Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне.