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1 сентября 2022 16:40

Лутц Уэлле назван новым дизайнером бренда Альбера Эльбаза

Лутц Уэлле стал новым приглашенным дизайнером AZ Factory. Об этом пишет Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модельер, который раньше работал в команде Maison Margiela, создал свою первую коллекцию для бренда AZ Factory, которую назвал F is for Friendship и посвятил дружбе. Сама коллекция пока представлена не была. По словам Уэлле, он вдохновлялся работами Эльбаза, переосмысливал их и мешал со своими собственными. Ожидается, что дизайнер добавил "остроты" коллекции при помощи брюк карго и денима.

Лутц Уэлле признался, что он был удивлен и обрадован приглашением, которое получил в июне от AZ Factory. "Он был махиной, но и самым милым человеком на Земле, - сказал Уэлле об Эльбазе. - От [Эльбаза] всегда исходило такое приятное тепло. <...> В его команде была замечательная атмосфера, люди очень дружелюбны, они очень открыты, очень милы. Все работали вместе, так что это был потрясающий опыт".

Лутц Уэлле и Альбер Эльбаз встречались в реальной жизни единожды.


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