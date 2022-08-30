Чем разбавить лак для ногтей

Когда любимый лак загустел, неровно ложится и постоянно образовывает пузыри, не спешите его выбрасывать. Оказывается, его можно реанимировать, подарив надежду на долгую жизнь. О том, как спасти лак для ногтей, читайте в нашем материале.

Лаки для ногтей густеют по причине испарения жидкости, из-за чего меняется его консистенция, начинают появляться пузыри, лак начинает ложиться полосами. Чтобы его реанимировать, Вам нужно проделать одно из предлагаемых действий.



Воспользоваться разбавителем

Многие компании, производящие лаки для ногтей, имеют в ассортименте разбавители. Это - специальное средство, которое наполняет лак жидкостью, тем самым возвращая ему жизнь.

Лучше выбирать профессиональные средства для разбавления лака, их нужно совсем немного и они возвращают лаку способность ровно ложиться на ноготь, чего нельзя сказать о многих разбавителях класса масс-маркет.

Добавить прозрачный лак



Такой способ подойдет только, чтобы возродить лак на 1-2 применения. Он не наполнит испортившийся лак жидкостью и не изменит его структуру, а просто заберет на себя красящие пигменты. Другими словами, Вы не разбавляете цветной лак, а добавляете цветные пигменты в прозрачный. И, конечно же, при таком смешении пострадает яркость цвета.

Интересно: раньше бытовало мнение, что лаки нужно хранить в холодильнике, чтобы они более длительное время оставались жидкими. На самом деле, это - миф. Лаки для ногтей одинаково не любят жару и холод. Поэтому храните свои лаки при комнатной температуре.

Средство для очищения лака

Так делали наши мамы. Помните, если Ваша смывка - ацетоновая, вероятнее всего, что лак начнет гораздо быстрее слезать с ногтя. У средств для снятия лака без ацетона шансов помочь гораздо больше, но они могут несколько менять цвет лака. Так что будьте осторожны.

Нагреть лак

Один из вариантов реанимации лака - подогревание. Поставьте лак в очень горячую воду и дайте ему постоять минут 15, после этого можете делать маникюр. Лак будет лучше ложиться и станет более жидким.

Важно: никогда не трясите баночку с лаком. Помните, что происходит, если потрясти бутылку газированной воды? Правильно, сразу же появляются пузырьки.



Мицеллярной водой

Еще один метод возродить лак к жизни - разбавить его мицеллярной водой. Добавьте чайную ложку воды в бутылочку с лаком. Не болтайте, просто аккуратно смешайте с помощью кисточки. Дайте лаку постоять в течение 10 минут. По истечению этого времени можете делать маникюр.



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