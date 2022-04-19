Что такое макияж с «мешками под глазами» и как его повторить

Самый смелый тренд в макияже 2022 года - это макияж с помощью глиттера или теней на мешках под глазами.

"Этот тренд не ограничивается только использованием ярких теней или глиттера, вы можете взять любую подводку - чем ярче, тем лучше, и прорисовать стрелки, которые будут от виска стремиться к переносице", - рассказывает Евгения Иванова, визажист сети магазинов "Улыбка радуги".

Началось все, как всегда, в тиктоке - именно там прошел челлендж undereyebag, что дословно означает "мешок под глазом".

Блогеры начали ожесточенно растушевывать тени разных ярких цветов по нижнему веку под глазами и доводить их практически до щек. Пример оказался заразительным: его подхватили визажисты, работающие на модных показах, и звезды первой величины.

Так, на весеннем показе модного дизайнера Del Core модели вышли с таким макияжем - яркими синими, зелеными, фиолетовыми и другими оттенками.

Итальянский бренд Daniela Gregis пошел еще дальше, предложив не просто стрелки под глазами или акцентированные стрелки, а тройные стрелки - три "морские" линии, которые сочетались с полосатыми предметами одеждами и стенами с соответствующими очертаниями.

Итальянский бренд Etro интерпретировал новый тренд в виде акцентных страз под нижним веком. Все что нужно - наклеить стразы под глаза. Стразы могут быть разной величины и оттенка. Это, пожалуй, самый легкий вариант реализовать макияж на себе.

А вот, например, L'Oreal на своем показе предложили обратный кошачий глаз, когда подводка темными тенями - черными или любыми другими оттенками - растушевывается наверх к вискам. Можно назвать это смоки айз наоборот. Линии - нечеткие и мягкие - придают драматичности взгляду и образу.

Что особенно приятно, аккуратность в данном тренде не самое главное: если при прорисовке стрелки или во время накладывания теней случайно дрогнула рука и рисунок получился неровным, просто прорисуйте на втором глазу такую же неровную линию, - это не будет отхождением от тренда.

Тени также можно растушевывать по нижнему веку и на область мешков под глазами, а если наносить влажным способом, то можно прорисовать достаточно тонкую или толстую линию, используя эти тени в качестве подводки.

Lady.mail.ru