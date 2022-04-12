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12 апреля 2022 12:19

Назван один из главных трендов в одежде весной 2022 года

Модный редактор журнала Glamour Александра Фуллертон назвала платья с разрезами одним из главных трендов в одежде весны 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, подобные наряды все чаще стали появляться как на дизайнерских показах, так и в гардеробах представителей уличной моды. Отмечается, что популярность приобрели не только фасоны с разрезом вдоль ноги или обнаженным плечом, но и с оригинальными фигурными вырезами по всей поверхности изделия.

Как сообщает издание, в 2022 году тенденцию интегрировали в свои коллекции известные модные бренды, такие как Bottega Venetta, Saint Laurent, Christian Siriano, Versace, Jacquemus и Roberto Cavalli. Кроме того, в настоящий момент тренду отдают предпочтение многие знаменитости, среди которых - Дуа Липа, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и Эльза Хоск.


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