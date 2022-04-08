Идеальный педикюр в домашних условиях

Что делать, чтобы стопы и ногти всегда были в порядке? И как добиться этого самостоятельно? Представляем лучшие советы экспертов и средства, которые позволят вам всегда "подниматься с той ноги".

Привыкли ходить в салон красоты, чтобы обзавестись идеальным педикюром? Это правильно. Но, согласитесь, любая уважающая себя девушка должна уметь поддерживать красоту стоп самостоятельно - мало ли что. Тем более что это не так сложно. С помощью пары-тройки элементарных приемов вы сможете продлить эффект салонного педикюра, сэкономив время и деньги.

"Красивый педикюр - отличный способ повысить самооценку. Проведите всего 30 минут, колдуя над своими ногами, и вы поймете, что эта процедура вселяет небывалую уверенность в себе", - говорит голливудский эксперт по педикюру Маргарет Дэббс.

Знаменитости тоже, кстати, не прочь самостоятельно заняться красотой своих ног. Виктория Бэкхем время от времени мажет стопы увлажняющим лосьоном на ночь и надевает хлопчатобумажные носки - благодаря этой несложной процедуре кожа Вики всегда остается гладкой и здоровой. С ее привязанностью к высоким каблукам это просто спасение.

Джулия Робертс тоже не против "бабушкиных" рецептов: оливковое масло - любимое косметическое средство актрисы. Она делает с ним ванночки для рук, а также не забывает смягчать с его помощью кожу пяток. Берем на вооружение эти советы, но не забываем про рекомендации экспертов.

Как правильно делать педикюр

Для начала обзаводимся хорошей пилкой для ногтей.

Они бывают нескольких видов - с покрытием, похожим на наждачную бумагу, стеклянные или пластиковые с эффектом "под стекло". Первые лучше не использовать, потому что они расслаивают край ногтя. Лучший вариант - стеклянные профессиональные, они очень ровно и быстро обтачивают ноготь, не повреждая его. Пластиковые тоже подойдут, если выглядят как стеклянные.

Маргарет Дэббс предупреждает: подпиливать ногти следует в одном направлении, придавая им абсолютно ровную форму.

Эксперименты с формами на ногах неуместны, они могут привести к врастанию ногтя. Чем это чревато? "Медицинское название вросшего ногтя - онихокриптоз. В начале заболевания можно самостоятельно делать дома ванночки с содой или марганцовкой, но в запущенных случаях даже мастерам по педикюру нельзя браться за лечение и надо все же обратиться к хирургу. В противном случае возможно развитие хронического воспалительного процесса", - говорит мастер по маникюру и педикюру Эльнара Байрамова.

Однако существует и другая проблема, при которой неровная форма ногтя становится настоящим спасением, - выпирающая кость у основания большого пальца. Если большой палец ноги как бы смотрит внутрь, попробуйте такой прием: аккуратно подпиливайте ноготь на нем по диагонали. Это создаст оптическую иллюзию более ровных пальцев.

Следующая после подпиливания процедура - полировка. Более жесткая сторона пилки-баффа помогает избавиться от остатков лака, а гладкая - придать ногтям глянцевый блеск.

Если кожа на ногах нарастает очень быстро, то делать педикюр следует как можно чаще (раз в полторы-две недели); если же она тонкая и сухая, то достаточно прибегать к этой процедуре раз в месяц.

Самая распространенная ошибка женщин, делающих педикюр самостоятельно, - удаление загрубевшей кожи вокруг ногтей и на стопах, пока нога находится в воде. Это неправильно. Во-первых, так хуже видно, какие участки нуждаются в обработке. Во-вторых, нога или рабочая рука могут соскользнуть, и тогда не избежать повреждений. Обрабатывать пятки лучше сначала вниз к стопе, потом в другую сторону, чтобы не оставалось шероховатостей.

Скрабы, масла и лаки

После механической обработки стоп воспользуйтесь эксфолиантом. Лучше использовать специализированные скрабы для ног, так как в них дополнительно добавляют антигрибковые компоненты, антиперспиранты, а также растительные ингредиенты, помогающие снять отечность.

Но если под рукой нет подобного средства, можно смешать крем для тела с горстью крупной морской соли - эффект будет не хуже. Вместо бальзама для ног эксперты советуют применять масло (либо специальное для стоп, но его сложно найти, либо обычное для тела) - оно глубже проникает в кожу, быстро впитывается и не оставляет неприятного липкого ощущения.

Итак, если вы задумали сделать педикюр в домашних условиях, план такой:

начиная процедуру, всегда делайте мыльную ванночку для ног с морской солью, жидким мылом и соком лимона;

для отодвигания кожного валика и кутикулы используйте апельсиновую палочку;

чтобы дольше сохранить свежесть педикюра, каждый день обрабатывайте пятки специальной пилкой во время принятия душа, раз в два-три дня отодвигайте кутикулу и наносите на нее масло;

совет тем, кто часто носит каблуки: чтобы снять усталость с ног, делайте контрастную ванночку. Попеременно опускайте ноги сначала в горячую воду на две минуты, а потом в холодную на 15-20 секунд. В течение 10 минут снимается усталость, накопленная за день;

если есть мозоли, удалять самостоятельно их не нужно, лучше обратиться к специалисту.

Woman.ru