7 бьюти-ошибок при нанесении помады

До сих пор не понимаете, для кого бьюти-бренды каждый сезон выпускают яркие оттенки помад? Предпочитаете этому культовому продукту скромные блески или и вовсе обходитесь одним бальзамом? Может быть, все дело в том, что вам никак не удавалось накрасить губы правильно? Мы расскажем, каких нужно избегать ошибок, чтобы добиться идеального макияжа губ.

Многие девушки могут похвастаться впечатляющими косметичками. Однако не все из них в полной мере владеют искусством нанесения бьюти-средств. Например, в умелых руках помада для губ может творить чудеса. Этот продукт поможет вам чувствоваться себя увереннее на первом свидании или даже в некоторых случаях заполучить желанную работу. Но все это при условии, что мейкап выполнен идеально. Мы расскажем, каких ошибок в макияже губ стоит избегать, чтобы использовать помаду как оружие.

Недостаточное увлажнение

Коже губ также, как и коже лица, требуется увлажнение. Зимой губы придется защищать от холодного ветра и перепадов температур, а летом - от яркого солнца. Используйте для этого крем или бальзам для губ.

Отказ от отшелушивания

Если ваши губы склонны к шелушению, то только пилинг может их спасти. Быстрая "реанимация" поможет после пребывания на солнце - когда кожа сохнет и трескается. Вернуть гладкость помогут скрабы для губ, наполненные нейлоновыми или целлюлозными гранулами повышенной мягкости.

Отказ от праймера

Чтобы помада на губах сохраняла цвет как можно дольше, используйте специальную основу для макияжа губ - праймер.

Пренебрегаете карандашом для губ

Яркие оттенки помад чаще всего требуют четко очерченного контура. Карандаш не даст помаде растечься, поэтому мейкап будет выглядеть законченным и аккуратным. Убедитесь, что вы подобрали правильный оттенок карандаша для губ: он должен идеально совпадать с цветом помады.

Не знаете технику нанесения

Всегда наносите помаду от центра к уголкам губ. Также можете использовать для прокрашивания специальную кисть.

Забываете об аккуратности

Избежать следов помады на зубах нетрудно: после того, как вы нанесли помаду в один слой, промокните губы бумажной салфеткой, припудрите и накрасьте губы еще раз. Это позволит помаде держаться на губах дольше и увереннее.

Неправильный оттенок помады

Помните: помада с перламутровым сиянием подчеркнет морщины вокруг рта, сиреневые и малиновые оттенки сделают зубы визуально темнее, а красные - наоборот. Грамотно подобранная помада может даже помочь скорректировать форму и размер губ: светлые оттенки делают их визуально более пухлыми и объемными, а темные - уменьшают. Убедитесь, какой оттенок подходит именно вам.

Woman.ru