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Назван самый модный аксессуар 2022 года

Редакторы портала Who What Wear назвали самый модный аксессуар 2022 года. Соответствующая информация появилась на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.

По словам журналистов, самым трендовым украшением будущего сезона станет чокер (короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее и оснащено регуляторами размера). Они также отметили, что упомянутый аксессуар пользовался популярностью в 2016 году, когда на пике моды были наряды в стиле 1990-х годов.

В 2022 году дизайнеры вновь начали создавать различные чокеры и задали тенденцию на аксессуары из прошлого века. Специалисты составили подборку украшений, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали ожерелья из кожи и металла.

Помимо этого, широкую популярность обретут аксессуары с шипами и жемчугом. Также в моду войдут чокеры-цепи и изделия с объемными бусинами. В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на многоярусные украшения.


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