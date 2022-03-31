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31 марта 2022 16:23

Байкерский стиль вернулся в моду

Байкерский стиль вернулся в моду благодаря показам осенне-зимних коллекций известных брендов на Неделях моды в 2022 году. Соответствующий материал приводит британский журнал i-D, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в тренде оказались не только куртки из кожи: мотивы мотокросса также прослеживались в оформлении платьев и аксессуаров таких модных домов, как Dior и Balmain. Кроме того, ранее изделия в подобном стиле были представлены люксовыми брендами Louis Vuitton, Celine, Alexander McQueen. Автор материала Хосе Криалес-Унсуэта связал данную тенденцию "с неизменной одержимостью дизайнеров женской одежды контрастом изящества и жесткости".

Согласно материалу, использование мотоциклетной тематики в фэшн-индустрии имеет богатое прошлое. История байкерской куртки восходит к 1928 году, когда американская компания Schott NYC создала модель Perfecto с застежкой-молнией с открытым краем и оформленной кнопками в области воротника и пояса.

К тому же данный предмет гардероба стал одним из атрибутов поп-культуры после того, как голливудский актер Марлон Брандо появился в нем в фильме "Дикий" 1953 года. Участники известных панк-рок-групп The Ramones и Sex Pistols также отдавали предпочтение кожаной куртке, превратив ее в символ контркультуры. Помимо этого, в 1980-х года французский модельер Жан Поль Готье включил кожаный жакет в свои коллекции, таким образом закрепив его в модной индустрии.


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