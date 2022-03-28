Самые романтичные парочки «Оскара-2022» - ФОТО

Любуемся эффектными парными выходами знаменитостей на красную дорожку

Церемония вручения самой престижной награды кинематографа впервые с начала пандемии COVID-19 прошла в привычном формате в Dolby Theatre. И хотя большинство номинантов выходят на красную дорожку в одиночестве, некоторые звезды предпочли разделить это волнительное событие с близкими для себя людьми - супругами или близкими родственниками.

В список номинантов на "Оскар" в этом году попала звездная пара - Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Они стали претендентами на статуэтки в номинациях "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль" соответственно (за разные проекты). Поэтому супруги позировали вдвоем на красной дорожке на равных условиях, выбрав для этого образы, которые смотрелись весьма гармонично.

На "Оскар" была номинирована и совместная работа гримеров Лава Ларсона и его супруги Евы фон Бар - они занимались гримом и прическами для актеров "Дюны". Не менее ответственно пара подошла и к созданию своих образов для церемонии - знаменитости смотрелись органично и очень элегантно.

Одной из самых эффектных пар на красной дорожке можно назвать Уилла Смита и его супругу. Объемное платье Джады Пинкетт-Смит приковывало взгляды и смотрелось невероятно эффектно. И хотя наряд доставлял актрисе ряд неудобств - ходить в нем было непросто, а чтобы надеть платье, потребовалось сделать спереди скрытые застежки, - оно того стоило: знаменитостям удалось произвести желаемый "вау-эффект".

Уилл также стал героем мемов благодаря своему поступку на церемонии. Комик Криса Рока, зачитывавший одну из номинаций, неудачно пошутил о прическе Джады. Для актрисы эта тема особенно болезненная: ранее она признавалась, что страдает из-за выпадения волос и не хочет этого скрывать под париками. Уилл, чтобы защитить возлюбленную, поднялся на сцену и в отмеску за сказанное ударил Криса. Сам эпизод и дальнейший комментарий Смита, который не был слышен из-за отключенного микрофона, стал сюжетом для шуток в сети.

Самого юного участника церемонии церемонии - 11-летнего актера Джуда Хилла - сопровождала на красной дорожке его мать Шонин.

Впрочем, поддержка родителей требуется и взрослым номинантам. Так, Брэдли Купер уже не в первый раз появляется на церемонии вручения "Оскара" с матерью, Глорией Кампано. Актер, несмотря на недавнее воссоединение с Ириной Шейк, решил выбрать именно Глорию для столь важной церемонии.

Мартина Стрейнджа-Хансена, режиссера картины "У меня на уме", сопровождала на красной дорожке его семья. Приятно порадовали фанатов Эштон Кутчер и Мила Кунис. Дуэт, который редко выходит в свет, тоже блистал в этот вечер на красной дорожке.

Woman.ru