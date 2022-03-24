Назван самый модный цвет волос весны 2022 года - ФОТО

Модные редакторы назвали окрашивание, которое обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты заявили, что в нынешнем сезоне самым модным цветом волос станет клубничный каштановый - комбинация темного оттенка с примесью розовых бликов. Отмечается, что плюсом подобного окрашивания является то, что оно не предполагает кардинального изменения природного цвета, поскольку парикмахеры, как правило, красят только некоторые пряди.