24 марта 2022
Назван самый модный цвет волос весны 2022 года <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

14:43

  • 106
Назван самый модный цвет волос весны 2022 года - ФОТО
Богатыми вас сделает не работа, а эти 5 вещей

Карьера

23 марта 12:34

  • 468
Богатыми вас сделает не работа, а эти 5 вещей
Первое животное, которое увидите на картинке, раскроет суть вашей личности <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

23 марта 11:00

  • 458
Первое животное, которое увидите на картинке, раскроет суть вашей личности - ФОТО

24 марта 2022 14:43

Назван самый модный цвет волос весны 2022 года - ФОТО

Модные редакторы назвали окрашивание, которое обретет широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Журналисты заявили, что в нынешнем сезоне самым модным цветом волос станет клубничный каштановый - комбинация темного оттенка с примесью розовых бликов. Отмечается, что плюсом подобного окрашивания является то, что оно не предполагает кардинального изменения природного цвета, поскольку парикмахеры, как правило, красят только некоторые пряди.


Просмотров: 107

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

4 марта 19:48

  • 461
Стилист рассказал о поднимающей настроение одежде

Мода

3 марта 19:32

  • 547
Обувь на платформе вновь вернулась в моду

Мода

3 марта 15:23

  • 445
11 лучших идей для маникюра с глиттером - ФОТО