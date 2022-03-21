Что винить — платье или фигуру? Почему так по-разному выглядят звезды в одинаковых нарядах - ФОТО

Не одежда украшает человека, а человек - одежду. Впрочем, иногда он же ее и портит. К этому выводу мы пришли после того, как посмотрели на знаменитостей, выходивших в свет в одних и тех же вещах. Как оказалось, ни возраст, ни размер в данном случае не имеют абсолютно никакого значения - многие дамы с формами в том или ином платье выглядят в разы интереснее, чем стройные девушки. Предлагаем вам изучить наш материал и вынести свой вердикт.

Несмотря на огромное разнообразие брендов, представляющих самую разную одежду, знаменитости нередко появляются на публике в одних и тех же нарядах. Fashion-критики уже давно перестали считать подобные казусы модным преступлением, но журналисты, а вместе с ними и обычные интернет-пользователи, всегда готовы дать свой ответ на вопрос "Кому это платье идет больше?".

Вспомните, снимки Дженнифер Лопес и Ариэль Уинтер в одинаковых прозрачных платьях. Казалось бы, у актрисы имеется существенное преимущество - молодость, но в ее случае она не помогла. Певица выглядела круче, интереснее и сексуальнее юной звезды.

Возраст, похоже, вообще не имеет значения. В общем, смотрите нашу подборку фотографий и оглашайте имена победительниц в этой битве нарядов в комментариях.

Широкоплечая Лил Ким в этом платье Balmain напоминает воительницу в доспехах. А Дженнифер Лопес вновь шикарна!

Казалось бы, платье-комбинацию ничем не испортить, но дочке Кортни Лав это удалось. На ней шелковый наряд, созданный бывший дизайнером Givenchy Риккардо Тиши, смотрится как-то уныло, совсем не так, как на Ирине Шейк!

В этом платье Maria Lucia Hohan Кейт Хадсон блистала в 2016-м. Спустя год Фрида Пинто отдала предпочтение такой же модели, выполненной в темно-синем цвете, но выглядела совсем не так эффектно, как ее американская коллега. Возможно, все дело в отсутствии разреза или другом оттенке ткани?

Любой бархатный наряд - не лучший вариант для девушки с формами. Но дочь британского миллиардера Тамара Экклстоун почему-то решила, что к ней это правило не относится, и рискнула выйти в свет в зеленом платье Tom Ford. На ней этот сексуальный наряд смотрится совсем не соблазнительно и больше напоминает штору из актового зала провинциального дворца культуры. Другое дело - Наташа Поли. Изящная, статная, сексуальная!

Как известно, черный цвет стройнит, но в случае с Ребекой Варди, надевшей это платье Alexander McQueen, он лишь подчеркнул ее широкие бедра и отсутствие талии. Куда лучше этот наряд сидит на Зои Салдане.

Возможно, надень Алессандра Амбросио это платье Baja без замшевого плаща, ее образ тоже назвали бы неудачным, но с ним аутфит смотрится гармоничнее, чем у Кики Палмер.

Мелани Гриффит подвело желание выглядеть соблазнительно. Выбери она платье белого цвета, как это сделала Кейт Миддлтон, образ актрисы смотрелся бы интереснее, а нижнее белье так предательски не просвечивало.

Глядя на Алессандру Амбросио, Мэрайю Кери и Бейонсе, в очередной раз убеждаемся в том, что пышные формы и короткое обтягивающее платье несовместимы.