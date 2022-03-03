3 марта 2022
Обувь на платформе вновь вернулась в моду

Мода

19:32

  • 81
Обувь на платформе вновь вернулась в моду
Мозоли и натоптыши — лечить или не лечить?

Здоровье

16:47

  • 194
Мозоли и натоптыши — лечить или не лечить?
11 лучших идей для маникюра с глиттером <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

15:23

  • 194
11 лучших идей для маникюра с глиттером - ФОТО

3 марта 2022 19:32

Обувь на платформе вновь вернулась в моду

Обувь на платформе, которая пользовалась широкой популярностью у знаменитостей в 1970-х годах, вновь вернулась в моду в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в 2022 году актуальными станут различные модели данного предмета гардероба, например, ботинки, сапоги, туфли на каблуках и босоножки. Отмечается, что популяризаторами высокой обуви являются поп-певицы Леди Гага, Бейонсе, Ариана Гранде и Деми Ловато, а также хип-хоп-исполнительницы Холзи и Нормани Кордей.

Журналисты составили список упомянутой обуви, в который включили продукцию как люксовых, так и массмаркетовых брендов. Например, в подборку попали изделия марок Steve Madden, Karen Millen, LK Bennet, Kate Spade, Edolf, Schutz, Black Daisy, Zara и ASOS.


Просмотров: 81

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

15:23

  • 194
11 лучших идей для маникюра с глиттером - ФОТО

Мода

2 марта 11:29

  • 415
Пуговицы и швы: 7 признаков некачественных вещей

Мода

17 февраля 17:38

  • 577
Перья и платформа: 5 трендов будущей весны - ФОТО