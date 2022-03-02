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Пуговицы и швы: 7 признаков некачественных вещей

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание еще во время шопинга.

Как определить, что купленная одежда или сумка окажутся качественными? Даже высокая стоимость не всегда является гарантией для покупателя. Собрали 7 признаков, которые помогут вам отличить покупки низкого качества.

Плохие швы

Самый простой способ распознать некачественную вещь - посмотреть на ее швы. Если они неровные, это серьезный повод насторожиться. Также рекомендуем запомнить, что изделия высокого качества выделяют частые стежки и прочные швы: если вы потянете за ткань вдоль шва, он не начнет расползаться. Произошло обратное? Значит, вы наткнулись на неподходящий вариант.

Пластиковые молнии

Застежки, изготовленные из металла, отличаются надежностью и долговечностью, а вот с пластиковыми аналогами могут возникнуть проблемы: если на куртке, толстовке или других предметах гардероба вы видите пластиковую молнию, возможно, производитель решил сэкономить, и перед вами некачественная вещь.

Потеря формы

Заметили, что после покупки джемпер или лонгслив быстро утратили прежнюю форму, и вещь смотрится совсем иначе?

Трудностей можно избежать еще на этапе покупки: достаточно потянуть за эластичную часть изделия и отпустить. Если форма теряется, значит, для производства был выбран материал ненадлежащего качества. Хорошие ткани держат форму.

Длина молнии

Зачастую многие не обращают внимание на длину молнии: кажется, достаточно проверить, насколько хорошо работает застежка, и можно отправляться на кассу. Но это неправильный подход: если вы заметите, что молния разной длины, неровная или не совпадает по цвету с обеих сторон, то это повод усомниться в качестве всего изделия.

Вызывающий блеск

В последние несколько сезонов предметы гардероба в бельевом стиле оказались на пике популярности. Однако к выбору трендовых вещей стоит подходить аккуратно. Покупая одежду из шелка или атласа, присмотритесь к тому, как блестит ткань. Если блеск слишком яркий и вызывающий, ткань может оказаться дешевой - дорогие материалы выглядят более приглушенно.

Пуговицы

Пуговицы также могут показаться незначительной деталью, но это не так. Синонимы высокого качества - прочно и аккуратно пришитые пуговицы и отсутствие торчащих ниток. Следует помнить и про симметрию. Если хотя бы какой-то из пунктов не соблюдается, скорее всего, изделие производили на скорую руку.

Краска

Если на ручках или ремешках сумки краска оставляет следы на местах изгибов, вы ошиблись и приобрели некачественную вещь.

Также перед покупкой советуем тщательно проверить любую вещь на однотонность: если в одной части оттенок светлее (и это явно не задумка дизайнера) и отличается от остального, после нескольких стирок краска потускнеет, а одежда начнет линять.

Lady.mail.ru


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