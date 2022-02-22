Медовый блонд и вишневый балаяж: самые модные окрашивания 2022 года

Весна - самое подходящее время, чтобы освежить прическу. Рассказываем, какие окрашивания возглавляют модные тренды уже сейчас.

Если вы давно планировали сменить имидж, но до сих пор не знали, как это сделать - выдыхайте! Тренды 2022 года распространились не только на одежду, но и на прически. Недавно мы рассказывали о стрижке-бабочке, которая уже с Нового года стремительно штурмует все тренды, а теперь хотим поделиться окрашиваниями, которые в скором времени тоже станут очень популярными. И если у вас присутствует желание опередить всех модниц, скорее выбирайте подходящий цвет из нашей подборки и записывайтесь в ближайший салон красоты!

Медовый блонд

В 2022 году стилисты решили попрощаться со строгим и чопорным платиновым цветом и решили смягчиться, уступив "блондинистый пьедестал" новому окрашиванию - невероятно соблазнительному медовому блонду. Например, актриса Эль Фаннинг уже давно сменила платину на теплый мед, и вы только взгляните, как это красиво! К слову, подойдет такой оттенок обладательницам очень светлой кожи, а также смуглянкам с золотистыми или оливковыми оттенками дермы.

Теплый эспрессо

Красавица Камилла Морроне на своем примере показывает, как шикарно смотрится "теплый эспрессо" на длинных волосах. Этот чувственный цвет подойдет многим, включая обладательниц коротких волос. Кстати, несколько светлых прядей могут освежить образ, когда наступят более жаркие дни. Идеально!

Рыжее золото

В этом году специалисты по волосам в один голос твердят, что теперь в ваш рыжий стоит добавить немного золота: таким образом, получается игривый солнечный оттенок, с которым точно будет нескучно. Медовый рыжий не слишком яркий и не слишком бледный, а на солнце становится совершенно волшебным и блестящим.

Темный мокко

В конце прошлого года Белла Хадид покрасила волосы на три тона темнее, и неожиданно для всех - ей очень это очень подошло. С тех пор в Инстаграмах салонов красоты все чаще стал появляться оттенок "темный мокко", который теперь стремительно набирает обороты. Страстный и сексуальный темный оттенок подчеркивает самые выгодные черты лица и выделяет вас из толпы. Имейте в виду, что если вы выбираете "темный мокко", пути назад уже не будет!

Вишневый балаяж

Привычный балаяж невероятно наскучил парикмахерам, и поэтому теперь они предлагают своим самым смелым клиенткам поиграть с цветом. Техника осталась та же, однако посмотрите, какая значительная разница появилась в прическе, когда туда добавили сочный вишневый! Спокойный градиент и красивый, насыщенный оттенок точно разбавят ваш образ и помогут встретить весну во всеоружии.

Woman.ru