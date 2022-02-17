Перья и платформа: 5 трендов будущей весны - ФОТО

Начинаем подготовку к новому сезону уже сегодня.

Пришло время готовиться к весеннему сезону: чем раньше мы изучим главные тренды, тем эффектнее и актуальнее будут наряды. Платья-комбинации, пастельные оттенки и объемные блейзеры по-прежнему будут востребованными в теплое время года, но на горизонте появились новые маст-хэвы.

Собрали главные тренды будущей весны, которые заслуживают вашего внимания.

Обувь на платформе

В последнее время все больше девушек отказываются от тонких каблуков, и тенденция продолжит набирать обороты. На смену пришли потрясающие модели на платформе: они являются более универсальными и подходят для любых поводов.

Платформа может быть любой высоты, а если захочется носить туфли, отдавайте предпочтение массивному и устойчивому каблуку. Дополняйте гардероб сандалиями или ботинками на платформе, вдохновляйтесь образами с показов Chloé или Versace - этой весной похожие модели будут повсюду.

Вдохновителем этого тренда стали "туфли Братц" от Versace: смотрите на них в галерее:

Длина макси

На протяжении нескольких лет миди-юбки оставались маст-хэвами, но летом 2021 года модные блогеры начали отдавать предпочтение длине макси. После прошедших показов можно утверждать, что в моду действительно возвращаются длинные юбки: женственные модели продемонстрировали Louis Vuitton и Givenchy.

Обратите внимание на прямые юбки, а вот от многоуровневого кроя стоит отказаться. Здесь сработает правило "чем проще, тем лучше": черная макси-юбка, белая базовая футболка и массивные сандалии будут смотреться одновременно стильно и непринужденно.

Перья

Если захочется создать экстравагантный и яркий аутфит, смело делайте ставку на вещи с перьями. Этот тренд также окажется на пике популярности в будущем сезоне.

Можно выбирать любые предметы гардероба - от невероятных вечерних платьев из перьев до шуб, шарфов, пиджаков с манжетами из перьев или топов. Кстати, последние отлично сочетаются с сатиновыми макси-юбками - берите на вооружение.

Боитесь выглядеть вычурно? Просто дополните наряд сумкой, украшенной перьями, - акцент добавит изюминку в образ.

Школьная форма

Стиль преппи уже возвращался в наши гардеробы, но этой весной должен случиться по-настоящему триумфальный камбэк. В центре внимания окажутся классические вещи и комплекты, которые напоминают школьную форму: присмотритесь к трикотажным изделиям с V-образным вырезом, плиссированным юбкам, простым белым рубашкам и пиджакам.

Чтобы создать удачный образ, можно вдохновляться аутфитами из коллекций Raf Simons и Miu Miu.

Драпировка

Драпировка - один из самых элегантных трендов будущей весны. Что будет возглавлять список тенденций?

Любые вещи с красивой драпировкой, рюшами и плиссированными тканями. Такой техникой пользуются многие именитые дизайнеры: например, Рик Оуэнс давно применяет ее в своих коллекциях. Некоторые звезды уже демонстрировали великолепные прозрачные платья с драпировкой, но для повседневного гардероба лучше выбрать модели из более плотных тканей.

А обувные тренды мы собрали в галерее ниже:

Lady.mail.ru