5 способов носить летние вещи зимой - ФОТО

Рассказываем, как включить легкие платья в зимние образы.

огда наступают холода, все летние вещи отправляются на дальние полки шкафа. Приходится на время расстаться с летящими платьями, стильными топами и женственными юбками, ведь их трудно назвать подходящей одеждой для суровой зимы.

Но не спешите прощаться с летними нарядами - их можно и нужно вписывать в утепленные аутфиты. Собрали пять способов, благодаря которым вы с легкостью сможете носить платья и сарафаны даже зимой.

Сарафан + водолазка + утепленные колготки

Если в вашем гардеробе есть летний сарафан, не убирайте его на зиму - актуальные модели длины миди потрясающе сочетаются с водолазками.

Кстати, так обожает делать Виктория Бекхэм.

На что обратить внимание: отдавайте предпочтение облегающим водолазкам в сдержанной цветовой гамме - серым, белым, черным или бежевым. Хотите подобрать лаконичный повседневный аутфит? Для этого подойдет сарафан в нейтральных оттенках или модель с клетчатым принтом. А для романтичного образа выбирайте сарафан с оборками. И не забудьте про плотные колготки - зимой без них не обойтись.

Футболка + пиджак + объемный пуховик

Футболка - универсальный предмет гардероба, остающийся актуальным круглый год. Чтобы образ получился стильным и практичным, надевайте пиджак с мужского плеча, укороченный объемный пуховик, легинсы и высокие сапоги.

Цвет куртки может перекликаться с расцветкой обуви, белая футболка послужит базой, а пиджак сыграет роль акцента - можно надеть модель с принтом или сосредоточиться на ярких оттенках.

Легкое макси-платье + свободный свитер

Летящие макси-платья стали маст-хэвом летнего сезона, но они могут радовать и зимой. Для этого найдите самый уютный оверсайз свитер в спокойных тонах и носите его поверх любимого платья.

Смешение фактур смотрится эффектно, а если вы завершите наряд грубыми ботинками или челси, комплименты гарантированы. Сверху можно надеть и любимый пуховик, и актуальную дубленку, и классическое пальто.

Шелковый топ + шерстяной кардиган

Еще одна беспроигрышная комбинация - топ в бельевом стиле и шерстяной кардиган. Шелковые топы покорили списки трендов и не спешат сдавать позиции, а еще они великолепно вписываются в осенне-зимний гардероб.

Топ может быть черным, синим или бежевым, а кардиган можно выбрать с веселым принтом - вы добавите в наряд легкость. Такой верх одинаково хорошо сочетается и с джинсами, и с брюками.

Миди-юбка + джемпер

Мечтаете носить миди-юбки зимой? Не нужно отказываться от своих желаний! Модели А-силуэта отлично смотрятся с теплыми джемперами или свитшотами. Материал юбки может быть любым - от кожи до атласа. При выборе джемпера остановитесь на свободном силуэте и нежных цветах - кремовый, пудровый или белый добавят в образ женственность и элегантность.

Стильный аутфит можно дополнить высокими сапогами или ботильонами.

Lady.mail.ru