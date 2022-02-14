Бини, хобо и корсетный пояс: 10 модных аксессуаров для встречи весны - ФОТО

Бежевый шарф

Сейчас на пике популярности яркие шарфы с крупными надписями, но подобрать к ним образ совсем непросто. Да и искать такой шарф на китайском маркетплейсе все-таки не стоит: трендовые модели украшают надписи с названиями брендов, и за этим лучше идти прямиком в фирменные магазины.

А вот универсальную модель вполне можно купить на AliExpress: например, длинный шарф нейтрального бежевого цвета, который дополнит абсолютно любой образ. Оттенков несколько, так что можно подобрать модель под свой цвет кожи.

Стеганый платок

Платки снова в тренде, правда, немного преобразованные. Например, кожаные или стеганые.

Носите их с пуховиками или удлиненными пальто. Плюс таких платков еще и в том, что они защитят и от мокрого снега, и от первых весенних дождей.

Балаклава

И еще один важный тренд этой зимы, который прочно вошел в зимние гардеробы и перекочует в весенние тренды. Для весны лучше выбрать не слишком закрытую модель.

Ремень

Стилисты во всю трубят о новой волне тренда на женственность. А это значит, смело подчеркиваем талию.

Обратите внимание на в меру широкие ремни с интересными элементами, например, составленные из нескольких деталей.

Этот ремень можно носить и с пальто, и с объемными трикотажными платьями.

Корсет

Эта деталь гардероба вернулась в тренды прошлой весной, и с тех пор стала только популярнее. Полноценный корсет в повседневный образ встроить не так просто, а вот пояс-корсет - вполне.

Носите такой поверх контрастной водолазки, футболки или платья (например, комбинации).

Шапка бини

Весной поскорее хочется переодеться в облегченную одежду, но торопиться и отказываться от теплых аксессуаров точно не стоит - чтобы не заболеть, лучше не рисковать. А значит, обязательно добавляем в образ шапку. Например, вечно популярную бини.

Сумка-хобо

Хобо - пожалуй, самая популярная модель сумки 2022 года. Эти сумки напоминают популярные в прошлые годы багеты - они чуть шире, но тоже пришли из нулевых.

Такую можно вписать в образ с любой обувью - большинство хобо неплохо смотрятся и с кроссовками.

Вместительный тоут

В прошлом сезоне сумки-малышки уступили популярность вместительным шоперам и тоутам. Смело носим их не только самостоятельно, но и в паре с небольшой сумкой (если это, конечно, удобно).

Часы

Если вы поклонница классики, и так и не согласились променять обычные часы на "умные", в этом сезоне обратите внимание на акцентные модели из металла.

Мы отыскали брендовый магазин Fossil, который присоединился к маркетплейсу. Разумеется, плюсом к товару будет обслуживание в сервисных центрах - при необходимости.

Домашние тапочки

Даже в первое потепление нельзя обойтись без желания остаться дома и провести вечер уютно.

Дополните любимую пижаму мягкими тапочками - сейчас особенно популярны меховые модели. Перед заказом обязательно ознакомьтесь с отзывами и таблицей размеров.

Предупреждаем сразу: заставить себя разуться с этими тапками становится максимально сложно.

Lady.mail.ru