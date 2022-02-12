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Блогерша раскрыла действенный способ отрастить двухметровые волосы <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Блогерша раскрыла действенный способ отрастить двухметровые волосы - ФОТО
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12 февраля 2022 15:33

Блогерша раскрыла действенный способ отрастить двухметровые волосы - ФОТО

Девушка с двухметровыми волосами раскрыла простой действенный способ отрастить такие же пряди и порадовала подписчиков. Соответствующее видео появилось в тиктоке.

На размещенных в сети кадрах блогерша, известная как Австралийская Рапунцель, показала процесс нанесения средств, которые способствуют активному росту волос, а именно - натуральных масел. Например, аргановое и масло марулы следует наносить на кончики прядей для их увлажнения и поддержания здорового состояния. В то же время касторовое и розмариновое масла героиня ролика порекомендовала втирать массирующими движениями в кожу головы.

Публикация стала вирусной и набрала больше 260 тысяч просмотров. Зрители принялись благодарить австралийку в комментариях. "Благодаря твоим советам мои волосы действительно стали лучше!", "Спасибо!", "Твои волосы выглядят невероятно! Обязательно попробую", "Я уже включила масла в свой уход", - писали юзеры.

В декабре Австралийская Рапунцель раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Она предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, средство следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине волос.

В галерее смотрите варианты причесок с косами: 

Lady.mail.ru


Просмотров: 151

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