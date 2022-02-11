Шэрон Стоун в простой белой майке украсила обложку журнала - ФОТО

63-летняя Шэрон Стоун стала героиней 80-го выпуска мужского журнала The Rake и появилась на его обложке.

Для кавер-фото актриса надела обычную белую майку, сделала нюдовый макияж и стильную укладку.

Редакция журнала окрестила Стоун "культовой, неудержимой и грозной". В интервью изданию актриса рассказала о том, как триллер "Основной инстинкт", вышедший на экраны 30 лет назад, изменил ее жизнь, а также поделилась тем, как преодолела сексизм и невзгоды, чтобы построить жизнь на своих условиях.

Автором съемки выступил актер, музыкант и фотограф Эрик Майкл Рой, в объектив которого ранее попадали такие знаменитости, как Пирс Броснан, Кейт Мосс, Крис Хемсворт, Майкл Китон, Джон Ледженд, Наоми Кэмпбелл, Ева Лонгория, Энди МакДауэлл и многие другие.

Ранее Стоун заметили на свидании с 25-летним рэпером. До этого она затмила всех на гала-ужине amfAR в Каннах и в "платье принцессы" блистала на красной дорожке.

Как Шэрон Стоун выглядела в разные годы, смотрите в нашей галерее:

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