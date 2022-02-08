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8 февраля 2022 19:30

Джессика Альба сменила имидж - ВИДЕО

40-летняя Джессика Альба решила поиграть с образом. Результатом эксперимента она поделилась с подписчиками в инстаграме.

Актриса не стала рисковать и впадать в крайности, а вместо этого выбрала другую укладку и осветлила волосы, сменив каштановый оттенок на пшеничный блонд.

"Новый день - новая прическа", - подписала звезда короткий ролик, в котором показала себя до и после преображения.

На видео также попал стилист Джессики, который воплотил ее задумку. Позже он в комментариях поблагодарил актрису за доверие. Судя по всему, звезда осталась крайне довольна результатом и с улыбкой продемонстрировала работу мастера.

Друзья и поклонники высоко оценили перемены во внешности Альбы и не поскупились на комплименты. "Ничего себе, Роберто сделал это", - восхитилась звездный парикмахер Джен Аткин.

Отметим, что Джессика, в отличие от многих своих коллег, достаточно консервативна в вопросах стиля. Актриса делает ставку на естественность и вечную классику, предпочитая натуральную палитру цветов и несложные укладки. В порядке исключения Альба соглашается красить волосы для съемок, но в обычной жизни старается избегать кардинальных перемен.

Ранее Альба сделала новую стрижку и стала похожа на подростка.

Lady.mail.ru


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