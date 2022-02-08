Что такое разноцветный контуринг и как его повторить - ФОТО

Забавно выглядящий контуринг, который помогает подчеркнуть нужные части лица.

Мы помним, как несколько лет назад пользователи в интернете сходили с ума и рисовали скулы с помощью всевозможных предметов: ложки, каблука, скотча и даже пачки денег.

Методы были настолько абсурдными, что после нескольких месяцев экзотических техник про контуринг будто бы немного позабыли, и начали возвращаться к естественности.

Хотя, конечно, в традиционном варианте контуринг никто не отменял: с помощью хайлайтера, бронзатора, пудры можно подчеркнуть скулы, сделать нос аккуратнее, добавить сияния уголкам губ.

Эту технику любит практически все знаменитости, но особую популярность она приобрела благодаря Ким Кардашьян - она неоднократно показывала свои умения в качестве художника по лицу.

Как известно, все новое - давно забытое старое, и возродителями прежних трендов в наше время стали тиктокеры: блогеры частенько находят интересные образы из прошлого или варианты макияжа и пытаются их повторить.

Подобное произошло и с разноцветным контурингом: создатели видеоконтента пересмотрели каноны и в начале макияжа начали рисовать на лице полукруглые линии, которые в дальнейшем растушевываются.

Для техники используются кремовые румяна, консилер, бронзатор, а для растушевки - бьюти-блендер (спонж). Тональный крем в микс можно не добавлять - "правильный" оттенок и разглаженный рельеф вы и так получите.

Буйство красок носит название разноцветного, радужного и клоунского контуринга. Выглядит это не очень (до растушевки), но эффект, как говорят, есть: он позволяет получить сияние и легкий лифтинг, а также скрыть недостатки кожи сразу, не накладывая средства слоями (это может создать эффект маски), а в комплексе.

В галерее смотрите на новинки макияжа, которые помогут в создании образа любой сложности:

Lady.mail.ru