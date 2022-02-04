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4 февраля 2022 12:36

Звездный стилист раскрыла пять главных модных трендов 2022 года

Звездный стилист Николь Чавес раскрыла пять главных модных трендов 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, например, в список вошли туфли на невысоком каблуке с открытым мысом. Эксперт посоветовала не бояться экспериментов и выбирать обувь ярких цветов или модели с интересными деталями, например, шнуровкой или необычным каблуком. Помимо этого женщина подчеркнула, что в моду возвращаются туфли, босоножки и сандалии на платформе. "Мне нравится, что их можно стилизовать с носками", - добавила она.

По словам Чавес, ближе к весенне-летнему сезону самым актуальным цветом будет белый. Стилист рекомендовала носить монохромные образы, разбавляя их большим количеством аксессуаров.

Вязанная крючком одежда также будет актуальна в 2022 году. Речь идет о пляжных платьях, топах и бикини из такого материала. "Я выросла в 70-х, поэтому это напоминает мне о моей маме и вещах, которые мы носили раньше", - объяснила Чавес.

Наконец, одним из самых смелых трендов модный эксперт назвала сочетание различных принтов в одном образе. Например, клетчатую одежду можно носить вместе с полосатой, а вещи с цветочным рисунком предлагается сочетать между собой.


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