Бьюти-битва: за и против наращивания волос - ФОТО

Проще сказать, кто из голливудских звезд не наращивает волосы, чем перечислять всех знаменитостей с неродными волосами. Этот метод увеличения шевелюры пользуются популярностью и у простых смертных, хотя уу него есть свои объективные минусы.

Диана Вороновская, мастер салона Go volos:

"Плюсы наращивания очевидны: благодаря этой процедуре многие девушки смогли отрастить свои волосы после неудачных окрашиваний и стрижек, а также болезней, которые лишили их шевелюры.

Много говорят и о вреде. Не скрою, наращивание, несомненно, может навредить, если не соблюдать ряд правил как со стороны мастера, так и со стороны клиента.

Разложим по полочкам. От клиента требуется немного: мыть волосы и регулярно и хорошо прочесывать специальной расческой. Если своевременно не расчесываться, то волосы путаются, что приводит к лишним вырываниям, чего мы очень опасаемся.

Также клиент не должен затягивать с коррекцией, срок которой для всех индивидуальный, в среднем от 1,5 до 2,5 месяца. Если соблюдать несложные рекомендации, то волосам не будет причинен вред. Но все эти правила применимы только в том случае если мастер все сделал правильно.

В работе есть масса нюансов, несоблюдение которых приводит к печальным последствиям. Волосы должны быть подобраны правильно, чтобы подходили по структуре и длине и не причиняли дискомфорта.

Капсулы подбираются индивидуально, в разные зоны разного размера. Капсула должна быть гладкой и обтекаемой, чтобы не кололась и не раздражала кожу".

Ирина Ерешко, арт-директор салона Mod's Hair Paris:

"Так сложилось, что натуральные волосы имеют свой первоначальный вес. Для каждой их нас - свой. У некоторых тонкие и легкие волосы. Есть обладательницы густых и жестких волос. И от природы их луковицы, из которых растут волосы, могут выдержать такой вес. Но им, как правило, и не нужны наращенные волосы.

Но у обладательниц тонких волос - как раз тех, кто любит наращивать волосы регулярно, - луковицы выдерживают вес своих родных волос. И когда вы наращиваете волосы, вы перегружаете луковицы. Под такой тяжестью родные волосы выпадают.

Если наращивать длинные волосы постоянно в течение нескольких лет подряд, то можно повредить луковицы: на них образуются рубцы, и позднее рост приостанавливается. Появляются мелкие участки, на которых нет и уже не появится волос.

Старайтесь делать наращивание очень редко, лучше выбрать другой способ для придания объема. Например, с помощью грамотной стрижки, укладки или временных накладных прядей". В галерее смотрите, как выглядят волосы звезд на самом деле:

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