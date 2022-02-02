2 февраля 2022
Как изменился стиль Шейк после расставания с Купером

Мода

11:55

  • 160
Как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
Десять ошибок, превращающих вас в неряху

Мода

1 февраля 21:16

  • 313
Десять ошибок, превращающих вас в неряху
Как носить «бабушкины» платья: 5 стильных приемов <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

1 февраля 20:36

  • 284
Как носить «бабушкины» платья: 5 стильных приемов - ФОТО

2 февраля 2022 11:55

Как изменился стиль Шейк после расставания с Купером

"Есть ли жизнь после расставания?" - спросите вы, а Ирина Шейк вам уверенно ответит: "Да, и еще какая!" Мы проанализировали эволюцию стиля топ-модели и пришли к выводу, что разрыв отношений с Брэдли Купером пошел модели только на пользу.

Несмотря на то, что с расставания Ирины и Брэдли прошло уже несколько лет, многие поклонники жалеют из-за разрыва этой красивой пары. Шейк же хорошеет день ото дня и веселится по полной

 
Фото №2 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
Шумные посиделки с подругами, флирт с новыми кавалерами, стильные выходы на прогулки с дочерью... Судя по всему, Ирина наслаждается свободой. "Расцвела, похорошела!" - пишут ей многочисленные поклонники под новыми фотографиями в Инстаграме, и мы с ними согласны. "Новая жизнь" отразилась и на стиле знаменитости.
 
Фото №3 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
То ли Ирина Шейк расслабилась во время семейной идиллии с Брэдли Купером, то ли ей было не до составления модных образов, однако факт остается фактом: во время отношений с экс-возлюбленным Ирина то и дело появлялась на улице в странных и немного неопрятных образах.
 
Фото №4 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
Объемные худи, многослойные наряды темных оттенков, треники и скрывающие длинные ноги платья - вот вещи, в которых Ирина мрачно следовала за американским актером. Кажется, молодая мама одевалась в первое, что попадалось ей под руку утром. 

Поклонники топ-модели одно время были уверены, что Ирина не любит наряжаться: мол, этого ей хватает на работе. К тому же в спортивной одежде можно расслабиться и чувствовать себя комфортно во время прогулок с ребенком.

Фото №5 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
Тем не менее после расставания с Купером стиль Шейк значительно изменился. Растянутые свитеры были убраны на самые дальние полки гардероба, а вместо платьев в пол Ирина приобрела дерзкие мини.
 
Фото №6 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
И дочь на руках соблазнительным аутфитам не помеха! Топ-модель доказывает, что даже на прогулках с ребенком можно выглядеть на все 100. Короткие шорты, вещи с яркими принтами и модные "мужские" ботинки стали любимыми обновками звездной мамы.

А как вам образ Ирины с облегающим красным платьем? Пользователи Сети пришли в восторг, а вместе с ними и мы!

Фото №7 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером

Подписчики Ирины оставили столь явные перемены без внимания. Многие уверены, что это своеобразная "ответка" Брэдли Куперу. "Правильно, пусть теперь локти кусает!" - пишут фолловеры в соцсетях Ирины Шейк. 

Фото №8 - Тигрица выходит на охоту, или от треников к мини: как изменился стиль Шейк после расставания с Купером
За тайное послание экс-бойфренду был даже принят клатч Olympia Le-Tan в виде томика Ф.М. Достоевского "Идиот", с которым модель появилась на публике.
 
Неизвестно, что явилось истинной причиной всему этому, но одно мы знаем наверняка: Ирина Шейк после расставания выглядит стильной, а самое главное - по-настоящему счастливой.
 
www.woman.ru


Просмотров: 161

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

1 февраля 21:16

  • 313
Десять ошибок, превращающих вас в неряху

Мода

1 февраля 20:36

  • 284
Как носить «бабушкины» платья: 5 стильных приемов - ФОТО

Мода

1 февраля 18:42

  • 227
Лайфхак: как постирать джинсы, чтобы они не сели