Как изменился стиль Шейк после расставания с Купером

"Есть ли жизнь после расставания?" - спросите вы, а Ирина Шейк вам уверенно ответит: "Да, и еще какая!" Мы проанализировали эволюцию стиля топ-модели и пришли к выводу, что разрыв отношений с Брэдли Купером пошел модели только на пользу.

Несмотря на то, что с расставания Ирины и Брэдли прошло уже несколько лет, многие поклонники жалеют из-за разрыва этой красивой пары. Шейк же хорошеет день ото дня и веселится по полной