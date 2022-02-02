Как изменился стиль Шейк после расставания с Купером

"Есть ли жизнь после расставания?" - спросите вы, а Ирина Шейк вам уверенно ответит: "Да, и еще какая!" Мы проанализировали эволюцию стиля топ-модели и пришли к выводу, что разрыв отношений с Брэдли Купером пошел модели только на пользу.
Несмотря на то, что с расставания Ирины и Брэдли прошло уже несколько лет, многие поклонники жалеют из-за разрыва этой красивой пары. Шейк же хорошеет день ото дня и веселится по полной
Поклонники топ-модели одно время были уверены, что Ирина не любит наряжаться: мол, этого ей хватает на работе. К тому же в спортивной одежде можно расслабиться и чувствовать себя комфортно во время прогулок с ребенком.
А как вам образ Ирины с облегающим красным платьем? Пользователи Сети пришли в восторг, а вместе с ними и мы!
Подписчики Ирины оставили столь явные перемены без внимания. Многие уверены, что это своеобразная "ответка" Брэдли Куперу. "Правильно, пусть теперь локти кусает!" - пишут фолловеры в соцсетях Ирины Шейк.