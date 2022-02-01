Десять ошибок, превращающих вас в неряху

С самого детства нас учат быть чистоплотными и аккуратными. Согласись, ничто так не отвращает от человека, как неряшливость. Ты можешь не одеваться с иголочки, не посещать спа-салоны, но выглядеть опрятно - ты должна обязательно. Ведь это, в первую очередь, демонстрирует твое уважение к себе.

Вот только неаккуратным можно казаться даже с чистыми волосами, зубами, телом и в постиранной блузке, пишет Rambler. Существуют 10 маленьких деталей, которые могут заставить окружающих назвать тебя неряхой, даже если твой наряд стоит десятки тысяч. Об этих предательских мелочах мы тебе и расскажем.

1. Не совсем белый

К сожалению, белые вещи не очень практичны и через несколько стирок приобретают сероватый или желтоватый оттенок. Даже если такое приключилось с твоей любимой вещью, перестань ее носить - это ужасно. То же самое касается пятен от пота. Кстати, не отправляй белую одежду в машинку вместе с полотенцами или постельным бельем. Они могут терять волокна в процессе стирки, что всегда негативно сказывается на одежде.

2. Мятая одежда

Особенно это касается офисных блуз и платьев в пол. Если на тебе мятая одежда, то все твои многочасовые старания с прической, макияжем, подбором наряда попросту напрасны. Конечно, есть ткани, которые можно гладить час, но через 5 минут они становятся похожи на гармошку. Чтобы на воротнике не появлялись "морщины", начинай глажку, пока рубашка еще слегка влажная, и не забудь проутюжить его и снаружи, и с изнанки.

3. Резинки на руке

Непонятно, откуда взялась эта мода, но большинство молодых девушек, да и женщин в возрасте, носят на руке популярную резинку Invisibobble, которая больше напоминает провод от старого телефона. Всё бы хорошо, но стилисты твердят: на запястьях носят либо часы, либо браслеты. Особенно, если ты работаешь в офисе. А резинку спрячь в косметичку или используй по назначению.

4. Сколотый лак на ногтях

Здесь можно обойтись без слов. Просто запомни одно простое правило: лучше вообще никакого лака, чем потрескавшийся недельной давности. Это же касается поломанных через один ногтей и заусениц.

5. Слишком длинные штаны

Длинные брюки удлиняют ноги, но рано или поздно ты на них наступишь, да и пыль они собирают с дорог. Не самое привлекательное зрелище, когда идет красивая женщина, а подол ее брюк в нитках, грязи и маленьких дырках. Просто определись перед покупкой штанов, под какую обувь ты будешь их надевать - на низком ходу или высоком каблуке. И сразу укороти их у швеи, чтобы потом не пришлось превращать их в бриджи.

6. Полинявшие джинсы

Черные и темно-синие джинсы со временем линяют и имеют уже не совсем насыщенный цвет. Чтобы избежать выцветания джинсовой ткани, стирай их вывернув наизнанку и только в холодной воде. Ведь тёплая вода разрушает волокна денима и заставляет его линять буквально на глазах. Такие штаны тебя явно не украсят и удешевят любой образ.

7. Слишком много сумок

Ходить с пакетами, особенно из брендовых бутиков, вообще дурной тон. Тяжело выглядеть аккуратно с тремя сумками и пакетом в зубах. И пусть такая картина будет уместна во время шопинга, для работы или прогулки лучше выбрать вместительную сумку, куда спокойно можно уложить и папку, и ноутбук, и для косметички место останется. А если она будет еще из натуральной кожи - просто супер.

8. Ворс и пыль на одежде

Не забывай перед выходом пройтись по одежде валиком для чистки. Особенно это касается осенних пальто темного цвета. Просто ужасно выглядит девушка, у которой на одежде шерсть кота, волосы, нитки и прочее.

9. Катышки

Это вечная проблема. К сожалению, большинство одежды рано или поздно обрастает этими жуткими катышками. Если на твоем любимом свитере они таки появились, то стоит от него отказаться. А если купить новый возможности нету, то вооружись бритвой и "сбрей" катышки.

10. Обувь не по размеру

Какой бы манящей ни была цена на распродаже, никогда не покупай обувь большего или меньшего размера. Мало того, что это практически всегда будет замечено окружающими, так ты еще и будешь мучиться от боли в ногах. Да и в негодность такая парочка гарантированно придет куда скорее.

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