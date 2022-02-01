Как носить «бабушкины» платья: 5 стильных приемов - ФОТО

В последнее время "бабушкины" платья можно увидеть повсюду, и в этом нет ничего удивительного, ведь мода циклична. Платья-халаты и сарафаны с цветочным орнаментом были на пике популярности во времена СССР: тогда модели красовались на всех модницах. Недавно тренд из прошлого вернулся в нашу жизнь. Конечно, платья стали современнее, но их главные особенности сохранились - длинные сарафаны с цветами и летящие миди покоряют список тенденций.
Если вы еще не включили модели в свой гардероб, мы спешим на помощь. Рассказываем, как грамотно стилизовать "бабушкины" платья, чтобы выглядеть актуально, а не старомодно.
Платье с цветочным принтом + джинсовка + белые кроссовки
Этот универсальный вариант одинаково хорошо подходит как для свидания, так и для поездки в офис.
Отдавайте предпочтение платьям с мелким цветочным принтом, а с палитрой определяйтесь самостоятельно: можно выбрать черные, белые или синие модели. Правильным завершением такого образа станет джинсовка с мужского плеча: обратите внимание, что верхняя одежда должна сидеть расслабленно.
А чтобы в наряде было максимально комфортно, надевайте базовые белые кроссовки или кеды.
Макси-платья с короткими рукавами + косуха
Макси-платье и грубая косуха - беспроигрышное сочетание, позволяющее поиграть на контрастах стилей и фактур. Выбирая этот аутфит, вы создаете одновременно женственный и дерзкий образ, а это всегда эффектно.
Кстати, в теплое время года длинное платье с короткими рукавами не нуждается в дополнениях - его можно носить с открытыми босоножками или биркенштоками. А лук с косухой и грубыми ботинками шикарно подходит для осени.
Мини-платье с длинными рукавами + босоножки на каблуке
Мини-платья с длинными рукавами - еще один тренд из прошлого. Что здесь важно учесть: силуэт не должен быть облегающим.
Идеальная модель сидит свободно, не сковывает движений, а летящая юбка и широкие рукава создают ощущение легкости. Из обуви лучше присмотреться к классике: туфлям на каблуке или босоножкам в тон.
Летящее макси-платье + объемный свитер
"Бабушкины" платья можно и нужно носить со свитерами или свитшотами.
Поначалу ход кажется противоречивым, но, если правильно подобрать оттенки, вы получите уютный и современный аутфит. Приобретайте расслабленное платье длины макси (выигрышнее смотрятся сдержанные оттенки) и свитер оверсайз. Как мы и говорили ранее, при желании его можно заменить на свитшот - пастельные тона станут потрясающим решением.
Надевайте любимые кроссовки или ботинки и готовьтесь получать заслуженные комплименты!
Сарафан + футболка
Это сочетание вещей стоит приберечь для весы и лета. Попробуйте надеть простую белую футболку, а поверх нее - самый обычный сарафан. Желательно подобрать модель длины миди или макси.
С цветами можно экспериментировать: белая футболка - универсальная база, которая будет гармонировать и с желтым, и с изумрудным, и с черным. Из обуви рекомендуем обратить внимание на высокие грубые ботинки, биркенштоки или белые кроссовки.