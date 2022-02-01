Как носить «бабушкины» платья: 5 стильных приемов - ФОТО

В последнее время "бабушкины" платья можно увидеть повсюду, и в этом нет ничего удивительного, ведь мода циклична. Платья-халаты и сарафаны с цветочным орнаментом были на пике популярности во времена СССР: тогда модели красовались на всех модницах. Недавно тренд из прошлого вернулся в нашу жизнь. Конечно, платья стали современнее, но их главные особенности сохранились - длинные сарафаны с цветами и летящие миди покоряют список тенденций.

Если вы еще не включили модели в свой гардероб, мы спешим на помощь. Рассказываем, как грамотно стилизовать "бабушкины" платья, чтобы выглядеть актуально, а не старомодно.

Платье с цветочным принтом + джинсовка + белые кроссовки

Этот универсальный вариант одинаково хорошо подходит как для свидания, так и для поездки в офис.

Отдавайте предпочтение платьям с мелким цветочным принтом, а с палитрой определяйтесь самостоятельно: можно выбрать черные, белые или синие модели. Правильным завершением такого образа станет джинсовка с мужского плеча: обратите внимание, что верхняя одежда должна сидеть расслабленно.

А чтобы в наряде было максимально комфортно, надевайте базовые белые кроссовки или кеды.

Макси-платья с короткими рукавами + косуха

Макси-платье и грубая косуха - беспроигрышное сочетание, позволяющее поиграть на контрастах стилей и фактур. Выбирая этот аутфит, вы создаете одновременно женственный и дерзкий образ, а это всегда эффектно.

Кстати, в теплое время года длинное платье с короткими рукавами не нуждается в дополнениях - его можно носить с открытыми босоножками или биркенштоками. А лук с косухой и грубыми ботинками шикарно подходит для осени.

Мини-платье с длинными рукавами + босоножки на каблуке

Мини-платья с длинными рукавами - еще один тренд из прошлого. Что здесь важно учесть: силуэт не должен быть облегающим.

Идеальная модель сидит свободно, не сковывает движений, а летящая юбка и широкие рукава создают ощущение легкости. Из обуви лучше присмотреться к классике: туфлям на каблуке или босоножкам в тон.

Летящее макси-платье + объемный свитер

"Бабушкины" платья можно и нужно носить со свитерами или свитшотами.

Поначалу ход кажется противоречивым, но, если правильно подобрать оттенки, вы получите уютный и современный аутфит. Приобретайте расслабленное платье длины макси (выигрышнее смотрятся сдержанные оттенки) и свитер оверсайз. Как мы и говорили ранее, при желании его можно заменить на свитшот - пастельные тона станут потрясающим решением.

Надевайте любимые кроссовки или ботинки и готовьтесь получать заслуженные комплименты!

Сарафан + футболка

Это сочетание вещей стоит приберечь для весы и лета. Попробуйте надеть простую белую футболку, а поверх нее - самый обычный сарафан. Желательно подобрать модель длины миди или макси.

С цветами можно экспериментировать: белая футболка - универсальная база, которая будет гармонировать и с желтым, и с изумрудным, и с черным. Из обуви рекомендуем обратить внимание на высокие грубые ботинки, биркенштоки или белые кроссовки.

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