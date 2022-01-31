7 признаков того, что вы снимаете макияж неправильно - ФОТО

Ошибка 1. Слишком сильно тереть лицо



Недаром визажисты и косметологи настаивают на том, что снимать макияж с глаз нужно максимально бережно. В противном случае вы получите покраснения, шелушения, сухую кожу под глазами, а впоследствии - мелкие морщины. Чтобы удалить косметику быстро и без вреда для кожи, смочите ватный диск двухфазным средством и аккуратно протрите глаза, не надавливая и не растирая. Лучше всего это делать сверху вниз, а не вправо-влево, при этом предварительно нужно подложить половину ватного диска под нижние ресницы.