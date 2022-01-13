4 ярких тренда 2022 года, которые понравятся смелым девушкам - ФОТО

В 2022 году появилось множество тенденций, но не все из них являются универсальными и есть несколько наиболее ярких вариантов, которые подойдут любителям экспериментов, сообщает WomanEL, ссылаясь на cosmo.com. Предлагаем 4 ярких тренда 2022 года, которые понравятся смелым девушкам.

Нарядное платье

Пандемия и карантин уже всех утомили, а искать поводы для нарядных вещей становиться все сложнее, а потому инфлюенсеры предлагают и вовсе не искать эти поводы и носить то, что требует душа. Поэтому нарядные платья в этом году выходят на центральное место среди тенденций и стоит примерить такие и на себе.

Фото instagram.com/negin_mirsalehi

Мини

Дерзкие мини-юбки в стиле 2000-х также остаются модными и хоть мы не знаем, как долго это продлиться, советуем использовать это время для того, чтобы носить такие модели.

Фото instagram.com/sonialyson

Комбинезон

Еще один яркий тренд 2022 года это "catsuit", то есть облегающий комбинезон, который имитирует вторую кожу, а носить его предлагают и в повседневной жизни, но в сочетании с более объемными вещами и аксессуарами.

Фото instagram.com/veronicaferraro

Туфли в стиле Versace

Эти туфли в стиле кукол Братц по-настоящему взорвали социальные сети и сделали Versace еще более популярными, а потому рекомендуем присмотреться к подобным моделям, которые уже выпустили и масс-маркет бренды, например, Zara.

Фото instagram.com/versace

womanel.com