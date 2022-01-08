Стали известны даты проведения Недель моды 2022 в мировых фэшн-столицах

Уже через месяц стартует новый фэшн-сезон, а организаторы мировых Недель моды уже рассказали, когда пройдут свежие показы от люксовых модных домов, пишет WomanEL, ссылаясь на lady.tochka.net. Таким образом, сезон начнется с Парижа, где с 18 по 23 января пройдут показы мужских коллекций, а с 24 по 27 января мы увидим кутюрные линейки.

Что касается женской Недели моды в Париже, то она пройдет уже с 28 февраля по 8 марта. Стоит отметить, что классические фэшн-недели начнутся в другой столице моды, а именно в Нью-Йорке, где дизайнеры покажут свежие запуски с в период 10-14 февраля.

Продолжится все на Неделе моды в Милане, где итальянские модельеры представят коллекции с 14 по 18 февраля, а далее 18-22 февраля нас будут удивлять в Лондоне. Украинские же дизайнеры анонсировали показы уже с 3 по 6 февраля.

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