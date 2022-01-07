7 января 2022
Как стильно носить тигровый принт в 2022 году <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

19:08

  • 133
Как стильно носить тигровый принт в 2022 году - ФОТО
Симптом в ногах ночью, который должен побудить вас сделать анализ крови

Здоровье

17:18

  • 210
Симптом в ногах ночью, который должен побудить вас сделать анализ крови
Новый скандал: Hermès выпустили NFT-сумки, но оказалось, что это сделали не они

Мода

15:24

  • 167
Новый скандал: Hermès выпустили NFT-сумки, но оказалось, что это сделали не они

7 января 2022 19:08

Как стильно носить тигровый принт в 2022 году - ФОТО

Символом наступившего 2022 года является тигр, а фэшн-инфлюенсеры и модные дома активно предлагают вдохновляться этим животным для создания своих образов, сообщает WomanEL, ссылаясь на vogue.ua. Таким образом, одним из трендов 2022 года является анималистичный принт, а именно тигровый окрас, который легко внедрить даже в повседневный гардероб.

Например, вы можете разбавить базовый наряд небольшой деталью с таким рисунком, как это делают Missoni дополняя расслабленный красный костюм выглядывающим топом-бра с тигровым рисунком. Если же вам нравится выделяться, то предлагаем присмотреться к пиджакам или полноценным костюмам с таким принтом или же к верхней одежде, что точно раскрасит ваш зимний гардероб.

womanel.com


Просмотров: 133

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

15:24

  • 167
Новый скандал: Hermès выпустили NFT-сумки, но оказалось, что это сделали не они

Мода

6 января 17:14

  • 280
Наряд на свидание - 6 модных идей

Мода

5 января 19:22

  • 375
Из-за каких деталей даже самая дорогая одежда смотрится дешево?