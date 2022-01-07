Как стильно носить тигровый принт в 2022 году - ФОТО

Символом наступившего 2022 года является тигр, а фэшн-инфлюенсеры и модные дома активно предлагают вдохновляться этим животным для создания своих образов, сообщает WomanEL, ссылаясь на vogue.ua. Таким образом, одним из трендов 2022 года является анималистичный принт, а именно тигровый окрас, который легко внедрить даже в повседневный гардероб.

Например, вы можете разбавить базовый наряд небольшой деталью с таким рисунком, как это делают Missoni дополняя расслабленный красный костюм выглядывающим топом-бра с тигровым рисунком. Если же вам нравится выделяться, то предлагаем присмотреться к пиджакам или полноценным костюмам с таким принтом или же к верхней одежде, что точно раскрасит ваш зимний гардероб.

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