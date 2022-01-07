Новый скандал: Hermès выпустили NFT-сумки, но оказалось, что это сделали не они

В фэшн-индустрии без скандалов не обходиться и месяца, а иногда и недели и вот на модной арене вспыхнул новый конфликт, который затронул роскошный бренд Hermès, пишет WomanEL, ссылаясь на buro247.ua. Таким образом, недавно в сети появились NFT-токены с изображением фирменных сумок модного дома, которые создал художник Мэйсон Ротшильд.

Но как оказалось команда бренда не давала согласие на эти действия, а потому отправили письмо Мэйсону с требованием прекратить продажи токенов. Стоит отметить, что первую сумку он создал с Эриком Рамиресом, которую продали за 47 000 долларов США. В дальнейшем художник разработал целую коллекцию Birkin из 100 токенов, на чем успел заработать более 1.1 миллиона долларов.

Что касается ответа, то Мэйсон утверждает, что его NFT защищены от судовых претензий Hermès, а такую реакцию называет расстройством бренда от того, что они сами не догадались делать такие дизайны.

womanel.com