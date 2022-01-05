5 января 2022
3 тренда 2021, которые стоит оставить в прошлом году

Мода

21:08

  • 158
3 тренда 2021, которые стоит оставить в прошлом году
Из-за каких деталей даже самая дорогая одежда смотрится дешево?

Мода

19:22

  • 201
Из-за каких деталей даже самая дорогая одежда смотрится дешево?
Самое правильное время для проверки артериального давления дома

Здоровье

17:34

  • 246
Самое правильное время для проверки артериального давления дома

5 января 2022 21:08

3 тренда 2021, которые стоит оставить в прошлом году

Каждый год важно пересматривать свой гардероб, чтобы вовремя избавляться от тенденций, которые уже вышли из моды и дополнить его более трендовыми моделями, пишет WomanEL, ссылаясь на elle.ua. Предлагаем 3 тренда 2021, которые стоит оставить в прошлом году.

Мини-сумки

Несмотря на то, что в 2021 году эти сумки были повсюду, сегодня от микро-моделей пора избавляться, ведь они быстро всем надоели и вряд ли в 2022 еще будут в списках актуальных вариантов.

Фото elle.ua.

Карго

Еще один антитренд, котором больше не место в вашем гардеробе это брюки-карго с большими накладными карманами и отсылающими к эстетике 2000-х годов. Лучше заменить их моделями из кожи или свободными джинсами.

Фото elle.ua.

Стеганая рубашка

Этот вариант заменил даже ультрапопулярные флисовые рубашки в клетку, но также быстро вышли из моды. При этом, стеганые куртки остаются актуальными, речь идет именно о рубашках.

Фото instagram.com/veronicaferraro

womanel.com


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

19:22

  • 201
Из-за каких деталей даже самая дорогая одежда смотрится дешево?

Мода

09:35

  • 266
Названы основные модные тренды 2022 года

Мода

1 января 17:11

  • 208
3 идеи зимних образов, подсмотренных у Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО