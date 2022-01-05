Из-за каких деталей даже самая дорогая одежда смотрится дешево?



Каждому человеку всегда хочется выглядеть стильно, и, конечно же, всем будет приятно, если их одежда, пусть даже купленная за сущие копейки, будет смотреться дорого. И, между прочим, так иногда действительно бывает, особенно если научиться грамотно комбинировать предметы гардероба! Однако бывает и так, что человек приобретает дорогую ультрамодную вещицу, которая в обиходе смотрится слишком дешево! При этом зачастую одежду "удешевляют" самые разнообразные детали, так что, если вовремя их убрать, можно сразу же спасти ситуацию! Если же ликвидировать некоторые детали с полюбившихся предметов гардероба не представляется возможным, лучше сразу же начать присматривать в магазинах другие модели! Так какие же детали визуально удешевляют даже самую дорогую одежду?

Хлипкие неказистые молнии

Оказывается, даже по застежке-молнии иной раз не составит особого труда определить, оригиналом или же подделкой является понравившаяся вещица - по крайней мере, именно так утверждает эксперт по определению предметов роскоши Сабина Джейкобс. Во-первых, многие всемирно известные производители одежды снабжают молнии своим фирменным знаком, например, на застежках марки Dior всегда будет красоваться словечко "DIOR", а застежки от Balenciaga всегда могут похвастаться наличием буковки "B". И, во-вторых, по-настоящему качественные молнии всегда очень плавно и застегиваются, и расстегиваются - никаких рывков в случае с ними быть не может! А еще они никогда не расходятся и не заедают!

Эластичные ремни

Многие дизайнеры совершенно справедливо считают ремни одной из важнейших составляющих удачного образа. Ремни зачастую выступают в роли особого акцента, выгодно подчеркивающего талию и заставляющего выглядеть совсем по-другому даже самую обыденную и привычную вещь. Но это только в том случае, если ремень был правильно подобран! Наиболее оптимальным вариантом принято считать минималистичные тоненькие кожаные ремешки, толщина коих находится в пределах от одного до пяти сантиметров - такие ремни одинаково хорошо смотрятся практически в любых аутфитах: и с жакетами, и с джинсами, и с элегантными платьями. Что же касается широких эластичных поясов, то это вообще самое худшее, что только могло быть придумано! Такие пояса не только очень дешево смотрятся, но и являются крайне непрактичными - уже через каких-то пару месяцев эластичный пояс растянется и начнет выглядеть очень неаккуратно, что в свою очередь запросто может испортить даже самый супермодный образ!

Несовпадение узоров и рисунков по швам

Вполне реально определить высокое качество одежды и по рисункам или узорам - вне зависимости от того, полоска это будет, клетка или же что-то еще, все рисунки в любом случае должны совпадать по швам. Вполне логично, что, если бы данного правила начали придерживаться все без исключения производители, им пришлось бы расходовать километры "лишней" ткани, и это далеко не самым лучшим образом сказалось бы на стоимости производства. Именно поэтому многие производители кроят одежду так, как придется, полагая, что, раз люди покупают их товар, значит, они вполне готовы смириться с тем, что он пошит неидеально! Кстати, что касается сумок, то швы на сумках не должны чрезмерно контрастировать с цветом самой сумки!

Пуговицы из пластика

Вне всяких сомнений, в восприятии любого образа в целом немаловажную роль играет и фурнитура. Даже если одежда будет сшита из высококачественных натуральных тканей, и все швы на ней будут идеально ровными, наличие на блузке, пиджаке или на каком-либо ином предмете гардероба некачественных пуговиц из пластика может моментально превратить даже самую эксклюзивную вещицу в невзрачную тряпку, испортив тем самым впечатление от действительно хорошей вещи. Кстати, можно даже поэкспериментировать, попробовав заменить обыкновенные бежевые пуговицы из пластика на блузке либо на юбке на пуговки жемчужного оттенка в золотой оправе - вещь преобразится прямо на глазах! И таким образом можно поступать с любыми приобретенными на распродажах недорогими вещицами, максимально приближая их тем самым к вещам из известнейших брендовых коллекций!

Катышки

Невзирая на то, что катышки, называемые по-научному пилли, нынче в моде, они являются прямым свидетельством того, что качество вещи находится отнюдь не на высоте. Особенно часто катышки появляются на характеризующихся коротенькими волокнами тканях, на синтетических материалах, а также на смеси натуральных тканей с синтетикой в трикотаже. Для того, чтобы максимально исключить риск возникновения существенно портящих внешний вид вещей катышков, при покупке одежды не помешает внимательно смотреть на ее состав - чем больше в составе будет нейлона, эластана, акрила и целого ряда иных разновидностей синтетики, тем быстрее вещь покроется катышками. Что же касается шерстяных вещей, то на них катышки быстро появляются и так же быстро исчезают, причем без малейшего постороннего вмешательства! Определить же, склонна ли одежда к появлению катышков, проще простого - для этого достаточно просто потереть кусочки ткани друг о друга (некачественный материал начнет скатываться буквально на глазах)!

Некачественная окраска материала

Отправляясь в магазин на поиски джинсовой или какой-либо иной одежды, имеет смысл прихватить с собой чистый белый платок - с его помощью не составит труда проверить качество окраски одежды. Если оно вдруг окажется низким, значит, в дальнейшем могут пострадать не только вещи, которые будут лежать рядом с такой вещицей или уж тем более стираться вместе с ней, но еще и кожа - для того, чтобы кожа обрела крайне неприглядный окрас, будет вполне достаточно просто попасть под дождь или же хорошенько вспотеть! Именно поэтому узнать о том, имеет ли материал свойство линять и краситься, лучше заранее - для этого ткань аккуратно протирают смоченным водой белым платком или влажной салфеткой. Если они окрасятся, значит, лучше пойти поискать более подходящие вещи!

Все эти детали, способные поначалу показаться сущей мелочью, действительно способны очень сильно испортить впечатление даже от самой дорогой вещи, так что, обновляя свой гардероб, не помешает взять на заметку еще и эти немаловажные нюансы!

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