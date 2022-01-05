Названы основные модные тренды 2022 года

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала главные тренды моды 2022 года. В разговоре с "Лентой.ру" она порекомендовала отдавать предпочтения ярким цветам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас идет тренд на жизнерадостные цвета. Он продолжится. Уходит эпоха серых, скучных, пастельных тонов, а на смену приходит запрос на яркие сочетания", - поделилась стилист.

По ее словам, этот тренд набирает силу, поскольку люди устали от эпохи коронавируса, принесшей в повседневный гардероб много тусклых оттенков. Яркие сочетания помогут вдохновиться и наполниться жизнеутверждающей энергией, считает эксперт.

В плане фасонов, заявила Ким, в 2022 году стоит отдать предпочтение длинным брюкам в пол. Также в моду возвращается низкая посадка. "Понятно, что ей сложнее прижиться, потому что это такой радикальный тренд, подходящий для подтянутых фигур. Он уже сейчас царит в стрит-моде, и с течение времени, этот тренд доберется и до масс", - высказалась основатель сервиса по подбору и доставке одежды.

Также в тренде будет мужская обувь на массивной подошве, высказалась Ким. "Это челки, брогги, оксфорды, лоферы на толстой активной подошве", - пояснила стилист.