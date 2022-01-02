Стилист назвал анти-тренды моды 2022 года

Стилист Ольга Ким порекомендовала отказаться от гипер-оверсайза, массивных кроссовок и неона в 2022 году. Она поделилась своим мнением об анти-трендах моды в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Стилист заявила, что гипер-оверсайз отойдет в 2022 году на второй план. "Это не значит, что мы полностью от него отказываемся и резко начинаем обтягиваться, но постепенно тенденция идет к приталенным силуэтам", - пояснила Ким.

В обувных трендах тоже ожидаются перемены, отметила стилист. Так, в прошлое уходят массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года, заявила Ольга Ким. "Сейчас можно приглядеться к винтажным кроссовкам", - порекомендовала она.

К актуальным цветам 2022 года не будет относиться неон, считает специалист. "То есть яркие цвета становятся более актуальны, но неон, который был в моде года два, уходит", - добавила Ким.