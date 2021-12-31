Летние вещи, которые можно носить зимой

Лето закончилось, уступив место зиме, но это не повод расставаться с полюбившимися за этот период времени вещами. Предлагаем вам продлить лето, просто воспользовавшись для этого одеждой из летнего гардероба.

Шелковый топ-майка

Топ из шелка - это универсальная и практичная вещь, которая должна быть в гардеробе любой девушки, ведь его можно носить в том числе и зимой. Он отлично сочетается с пиджаком, свитером и кардиганом. Модели с кружевом по подолу лучше носить с укороченными вещами, чтобы его было видно. Это выглядит весьма кокетливо, но не вычурно. Дизайнеры и стилисты предлагают немного поэкспериментировать и надеть такой топ поверх водолазки либо рубашки. Идея, конечно, смелая, но при правильном сочетании выглядит интересно.

Если ваш топ без бретелек и имеет свободный крой, его можно надевать поверх водолазки либо рубашки. Такой образ будет смотреться свежо и оригинально. Если говорить о верхней одежде, то здесь лучше всего выбрать шубу средней длины из яркого меха или же утепленное пальто.

Шелковый платок

Платок из шелка вовсе не обязательно убирать до лучших времен, ведь даже зимой его вполне можно использовать в роли аксессуара или в сочетании с верхней одеждой. Завязать платок можно разными способами, например, в виде классического тюрбана или завязывать его под подбородком, как героини старых русских сказок. Платок может заменить шарф и будет отлично смотреться в компании с меховым пальто или дубленкой. Только смотрите, чтобы на улице не было слишком холодно, поскольку в противном случае одного шелкового платка будет явно мало для того, чтобы не дать вашей шее замерзнуть.

Помимо таких очевидных вариантов, не стоит забывать, что платок можно использовать как аксессуар. Например, завязать на шее в виде банта (тренд сезона) или обмотать вокруг шеи на манер чокера. Такие варианты позволят несколько оживить деловой образ.

Юбки с летними принтами

Зима - это не всегда унылые цвета и темные краски, поэтому вы вполне можете ее "раскрасить", используя для этого юбку с ярким принтом, которую носили летом. Разумеется, сразу учтите, что для слишком холодной погоды вряд ли подойдут короткие юбки, но юбки-миди или же макси будут вполне гармонично выглядеть зимой, главное, не забудьте надеть термоколготки. Носить такую юбку лучше всего с вещами из трикотажа, например, для этого вполне подойдет теплый свитер или джемпер, а также кардиган, жакет, жилет или обычная водолазка.

Вещи в стиле бохо

Богемный стиль остается актуальным и зимой, поэтому длинные платья, замшевые юбки или модели с бахромой можно оставить еще на один сезон. Есть несколько способов сочетания таких вещей: свободные длинные рубашки в стиле бохо можно сочетать с узкими джинсами либо джинсами-клеш; топы или блузы с бахромой, вышивкой следует носить в паре с кардиганом; струящиеся платья можно вполне носить с теплым кардиганом свободного кроя либо с жакетом из замши. В качестве обуви лучшим решением будет выбрать высокие сапоги, а если говорить о верхней одежде, то здесь можно надеть как шубу или дубленку, так и универсальную парку.

Летние рубашки

Легкие рубашки - еще одна универсальная вещь из летнего гардероба, с которой в этом сезоне мы не планируем расставаться. И для этого есть причина, поскольку именно этой зимой модно носить рубашку поверх водолазки. Этой зимой популярностью пользуются совершенно летние принты - все вариации цветочных мотивов, полоски и клетки. Носить такие рубашки можно и с юбками различных фасонов и длины, и с деловыми брюками, и с джинсами. Если говорить об обуви, тот здесь лучше остановиться на грубых ботинках с рифленой подошвой, сапогах на квадратном каблуке либо стильных ботильонах.

Комбинации с кружевом

Если вы тяготеете к романтичным образам, то вполне можете носить шерстяное платье-свитер либо мини-юбку в компании с комбинацией, декорированной по подолу шелком. Благодаря своей многослойности такой образ позволит выглядеть стильно даже в холодную погоду. Так можно создать интересный многослойный образ. Только не забывайте про теплые колготки, чтобы не замерзнуть.

Что касается обуви, то здесь можно выбрать ботфорты, ботильоны на каблуке или высокие ботинки на тракторной подошве.

lady.nur.kz